Документальні фільми на реальних подіях: 3 історії, що вражають

Фрагменти з серіалу "Американське вбивство: Габбі Петіто". Колаж: Новини.LIVE

Документальні фільми вражають сильніше за будь-який художній трилер. Адже найстрашніше в них те, що всі події справді відбувалися. Саме такі історії зараз усе частіше обирають глядачі на стримінгових сервісах. Вони не лише розповідають про гучні злочини, а й показують людей, які опинилися в центрі подій, що змінили їхнє життя назавжди.

Новини.LIVE виділили три захопливі історії на реальних подіях.

"Кошмарні квартиранти"

Здавалося б, звичайна оренда кімнати не може обернутися катастрофою. Саме так думала Алекс Міллер, коли знайшла квартиранта через Craigslist. Але дуже швидко новий мешканець перестав платити за житло, відмовився виїжджати та почав використовувати законодавчі лазівки, щоб залишитися в будинку.

Кожна спроба повернути контроль над власним житлом лише ускладнювала ситуацію. З часом історія перетворилася на виснажливу боротьбу, у якій господиня вже не була впевнена, що зможе відстояти свої права.

"Американське вбивство: Габбі Петіто"

Подорож країною у власному фургоні мала стати початком нового життя для 22-річної Габбі Петіто та її нареченого Браяна Лаудрі. Вони ділилися красивими моментами в соцмережах, показували мальовничі місця та будували образ ідеальної пари.

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Та за цими кадрами приховувалися зовсім інші стосунки. У 2021 році Габбі безслідно зникла, а її історія швидко стала однією з найгучніших кримінальних справ у США. Документальний серіал від Netflix крок за кроком відновлює хронологію подій, використовуючи розповіді рідних, друзів і людей, які брали участь у пошуках дівчини.

"Що зробила Дженніфер"

Ця справа довгий час здавалася очевидною. До будинку родини увірвалися невідомі, після чого життя Дженніфер змінилося назавжди. Вона була єдиною людиною, якій вдалося пережити напад.

Втім, чим більше доказів знаходили слідчі, тим більше запитань виникало. Версія подій почала руйнуватися буквально на очах, а сама Дженніфер із потерпілої поступово перетворилася на головну підозрювану. Фільм показує, як одна деталь за іншою змінювала весь перебіг розслідування і чому ця історія досі викликає жваві дискусії.

Раніше ми писали про те, який фільм точно сподобається фанатам кримінального жанру. Тут два головних героїв, ролі яких виконали Леонардо Ді Капріо і Метт Деймон.

Також Новини.LIVE повідомляли про інші вражаючі серіали на реальних подіях, в яких теж знялися відомі актори. Наша добірка включає декілька сильних історій, від яких мурашки по шкірі.