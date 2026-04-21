3 самых кассовых фильма с участием Киану Ривза: собрали миллионы в прокате

Когда говорят о самых успешных фильмах с Киану Ривзом, чаще всего вспоминают не просто отдельные роли, а целые истории, которые давно стали культовыми. В его карьере есть несколько проектов, собравших сотни миллионов и даже переваливших за миллиард.

Вот именно о них редакция Новини.LIVE расскажет подробнее.

Легендарные фильмы с Киану Ривзом, ставшие успешными в прокате

Наибольший финансовый успех имеет второй фильм "Матрицы" — "Матрица: Перезагрузка". В этой части сюжет выходит за пределы личной истории Нео и переходит в масштабную борьбу за выживание всего человечества. Зион оказывается под угрозой полного уничтожения, машины уже почти у ворот, и времени на ошибки нет. Нео приходится снова искать ответы и не только в себе, но и у тех, кто знает больше, чем кажется. При этом ситуацию усложняет агент Смит, который перестает быть просто частью системы и начинает действовать сам по себе. Именно эта часть стала самой кассовой в карьере актера — более 742 миллионов долларов в мировом прокате.

"История игрушек 4"

Формально это не "живой" фильм с Ривзом, но его голос там точно узнают фанаты. Он озвучил харизматичного трюкача Дюка Кабума — легко запоминающегося персонажа. Сам мультфильм собрал более миллиарда долларов и стал одним из самых успешных проектов во франшизе. Правда, из-за формата анимации его обычно не ставят на первое место в личном рейтинге актера.

"Джон Уик 4"

Это уже совсем другой Ривз: холодный, собранный и опасный. История началась с личной трагедии, но со временем превратилась в масштабную войну против целой системы. В четвертом фильме ставки становятся максимальными — за героем охотятся сильнейшие игроки криминального мира, а география событий расширяется до нескольких континентов. Несмотря на это, лента не теряет эмоционального ядра. Она собрала более 440 миллионов долларов и стала самой успешной частью всей серии.

