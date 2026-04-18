Фильмы с Брэдом Питтом: что посмотреть из последних новинок

Какие фильмы с Брэдом Питтом посмотреть: последние новинки
Если посмотреть на последние работы Брэда Питта, становится понятно, что он точно не актер одного жанра. Среди его новинок — безумный экшн, большая драма о Голливуде, захватывающая спортивная история. И именно это сейчас и интересно — он играет очень разных героев, но каждый из них имеет интересный внутренний мир.
Новини.LIVE выделил три фильма, которые чаще всего вспоминают в последние годы.
Лучшие новые фильмы с Брэдом Питтом
"Скоростной поезд" (2022)
События происходят в японском скоростном поезде, который мчится из одной станции в другую. И именно там оказываются несколько наемников, каждый со своей задачей. Сначала кажется, что это просто очередная миссия. Но очень быстро все превращается в цепь случайностей, подстав и стычек. Каждый здесь что-то скрывает, и никто не уверен, кто выйдет из этого поезда живым.
"Вавилон" (2022)
В фильме показан Голливуд 1920-х. Время, когда кино меняется прямо на глазах: немые фильмы постепенно исчезают, а звук становится новой реальностью. И вместе с этим меняются и люди, которые живут в этом мире. Кто-то пытается удержаться на вершине, кто-то только пробивается в индустрию, а кто-то теряет себя в погоне за славой. Кино о том, как быстро мечта может стать ловушкой.
"F1: Фильм" (2025)
Здесь уже спортивная история с акцентом на возвращение. Герой когда-то был известным гонщиком, но после аварии покинул Формулу-1. Казалось бы, эта часть жизни уже закрыта. Но появляется шанс вернуться — не как главная звезда, а как опытный пилот и наставник для младшего гонщика.
