Фильмы с Брэдом Питтом: что посмотреть из последних новинок

Если посмотреть на последние работы Брэда Питта, становится понятно, что он точно не актер одного жанра. Среди его новинок — безумный экшн, большая драма о Голливуде, захватывающая спортивная история. И именно это сейчас и интересно — он играет очень разных героев, но каждый из них имеет интересный внутренний мир.

Новини.LIVE выделил три фильма, которые чаще всего вспоминают в последние годы.

Лучшие новые фильмы с Брэдом Питтом

"Скоростной поезд" (2022)

События происходят в японском скоростном поезде, который мчится из одной станции в другую. И именно там оказываются несколько наемников, каждый со своей задачей. Сначала кажется, что это просто очередная миссия. Но очень быстро все превращается в цепь случайностей, подстав и стычек. Каждый здесь что-то скрывает, и никто не уверен, кто выйдет из этого поезда живым.

"Вавилон" (2022)

Читайте также:

В фильме показан Голливуд 1920-х. Время, когда кино меняется прямо на глазах: немые фильмы постепенно исчезают, а звук становится новой реальностью. И вместе с этим меняются и люди, которые живут в этом мире. Кто-то пытается удержаться на вершине, кто-то только пробивается в индустрию, а кто-то теряет себя в погоне за славой. Кино о том, как быстро мечта может стать ловушкой.

"F1: Фильм" (2025)

Здесь уже спортивная история с акцентом на возвращение. Герой когда-то был известным гонщиком, но после аварии покинул Формулу-1. Казалось бы, эта часть жизни уже закрыта. Но появляется шанс вернуться — не как главная звезда, а как опытный пилот и наставник для младшего гонщика.

Ранее мы писали о том, какие фильмы сейчас в тренде. Популярные истории среди зрителей, которые мы вычислили благодаря показателям на "КиноБазе".

Также Новини.LIVE сообщали об интересных фильмах 2026 года, которые уже вышли. В подборке, как блокбастеры, так и эмоциональные истории.