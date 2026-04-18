Які фільми з Бредом Піттом подивитись: останні новинки

Дата публікації: 18 квітня 2026 12:00
Фільми з Бредом Піттом: що подивитись із останніх новинок
Бред Пітт. Кадр з відео

Якщо подивитися на останні роботи Бреда Пітта, стає зрозуміло, що він точно не актор одного жанру. Серед його новинок — шалений екшн, велика драма про Голлівуд, захоплива спортивна історія. І саме це зараз і цікаво — він грає дуже різних героїв, але кожен із них має цікавий внутрішній світ.

Новини.LIVE виділив три фільми, які найчастіше згадують останніми роками.

Кращі нові фільми з Бредом Піттом 

"Швидкісний поїзд" (2022)

Події відбуваються в японському швидкісному поїзді, який мчить з однієї станції до іншої. І саме там опиняються кілька найманців, кожен зі своєю задачею. Спочатку здається, що це просто чергова місія. Але дуже швидко все перетворюється на ланцюг випадковостей, підстав і сутичок. Кожен тут щось приховує, і ніхто не впевнений, хто вийде з цього потяга живим.

"Вавилон" (2022)

У фільмі показано Голлівуд 1920-х. Час, коли кіно змінюється прямо на очах: німі фільми поступово зникають, а звук стає новою реальністю. І разом із цим змінюються і люди, які живуть у цьому світі. Хтось намагається втриматися на вершині, хтось тільки пробивається в індустрію, а хтось втрачає себе в гонитві за славою. Кіно про те, як швидко мрія може стати пасткою.

"F1: Фільм" (2025)

Тут уже спортивна історія з акцентом на повернення. Герой колись був відомим гонщиком, але після аварії залишив Формулу-1. Здавалося б, ця частина життя вже закрита. Але з’являється шанс повернутися — не як головна зірка, а як досвідчений пілот і наставник для молодшого гонщика.

Раніше ми писали про те, які фільми зараз в тренді. Популярні історії серед глядачів, які ми вирахували завдяки показникам на "КіноБазі".

Також Новини.LIVE повідомляли про цікаві фільми 2026 року, які вже вийшли. В добірці, як блокбастери, так і емоційні історії.

Юлія Хівренко - редактор, експерт в рубриці "Кіно"
Юлія Хівренко
Реклама

