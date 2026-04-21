3 найкасовіші фільми за участі Кіану Рівза: зібрали мільйони в прокаті

Коли говорять про найуспішніші фільми з Кіану Рівзом, найчастіше згадують не просто окремі ролі, а цілі історії, які давно стали культовими. У його кар’єрі є кілька проєктів, що зібрали сотні мільйонів і навіть перевалили за мільярд.

От саме про них редакція Новини.LIVE розповість детальніше.

Легендарні фільми з Кіану Рівзом, що стали успішними в прокаті

Найбільший фінансовий успіх мав другий фільм "Матриці" — "Матриця: Перезавантаження". У цій частині сюжет виходить за межі особистої історії Нео й переходить у масштабну боротьбу за виживання всього людства. Зіон опиняється під загрозою повного знищення, машини вже майже біля воріт, і часу на помилки немає. Нео доводиться знову шукати відповіді і не лише в собі, а й у тих, хто знає більше, ніж здається. При цьому ситуацію ускладнює агент Сміт, який перестає бути просто частиною системи й починає діяти сам по собі. Саме ця частина стала найкасовішою в кар’єрі актора — понад 742 мільйони доларів у світовому прокаті.

"Історія іграшок 4"

Формально це не "живий" фільм із Рівзом, але його голос там точно впізнають фанати. Він озвучив харизматичного трюкача Дюка Кабума — персонажа, який легко запам’ятовується. Сам мультфільм зібрав більше мільярда доларів і став одним із найуспішніших проєктів у франшизі. Щоправда, через формат анімації його зазвичай не ставлять на перше місце в особистому рейтингу актора.

"Джон Вік 4"

Це вже зовсім інший Рівз: холодний, зібраний і небезпечний. Історія почалася з особистої трагедії, але згодом перетворилася на масштабну війну проти цілої системи. У четвертому фільмі ставки стають максимальними — за героєм полюють найсильніші гравці кримінального світу, а географія подій розширюється до кількох континентів. Попри це, стрічка не втрачає емоційного ядра. Вона зібрала понад 440 мільйонів доларів і стала найуспішнішою частиною всієї серії.

