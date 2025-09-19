Екатерина Кузнецова поделилась, как настраивает себя на хороший день

Звезда "Кухни" рассказала, как настроить себя на хороший день
Известная украинская актриса и звезда сериала "Кухня" Екатерина Кузнецова поделилась своими утренними ритуалами, которые задают настроение ее дню. Для звезды очень важно уделять время родным
Об этом она рассказала в интервью "Новому каналу".
Екатерина Кузнецова об утренних ритуалах
Актриса поделилась, что утром обожает поздние завтраки и энергичную музыку. Именно они настраивают ее на удачный день и дарят хорошее настроение.
"Это такой ритуал: я просыпаюсь, и мне обязательно надо включить музыку. А еще очень нравится, когда в квартире есть солнечная сторона, и лучи солнца падают в комнаты. Это всегда добавляет уюта и атмосферы", — рассказала Екатерина.
Звезда также поделилась, что сейчас живет за границей и часть своего свободного времени всегда старается посвятить семье и друзьям. Так, как она с ними разбросана по разным уголкам планеты — старается чаще созваниваться онлайн.
