Екатерина Кузнецова поделилась, как настраивает себя на хороший день

Известная украинская актриса и звезда сериала "Кухня" Екатерина Кузнецова поделилась своими утренними ритуалами, которые задают настроение ее дню. Для звезды очень важно уделять время родным

Об этом она рассказала в интервью "Новому каналу".

Екатерина Кузнецова об утренних ритуалах

Актриса поделилась, что утром обожает поздние завтраки и энергичную музыку. Именно они настраивают ее на удачный день и дарят хорошее настроение.

"Это такой ритуал: я просыпаюсь, и мне обязательно надо включить музыку. А еще очень нравится, когда в квартире есть солнечная сторона, и лучи солнца падают в комнаты. Это всегда добавляет уюта и атмосферы", — рассказала Екатерина.

Звезда также поделилась, что сейчас живет за границей и часть своего свободного времени всегда старается посвятить семье и друзьям. Так, как она с ними разбросана по разным уголкам планеты — старается чаще созваниваться онлайн.

