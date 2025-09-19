Катерина Кузнєцова поділилась, як налаштовує себе на гарний день

Катерина Кузнєцова. Фото: instagram.com/katykino

Відома українська акторка та зірка серіалу "Кухня" Катерина Кузнєцова поділилася своїми ранковими ритуалами, які задають настрій її дню. Для зірки дуже важливо приділяти час рідним

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Новому каналу".

