Головна Кіно та серіали Зірка "Кухні" розповіла, як налаштувати себе на гарний день

Зірка "Кухні" розповіла, як налаштувати себе на гарний день

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 10:32
Катерина Кузнєцова поділилась, як налаштовує себе на гарний день
Катерина Кузнєцова. Фото: instagram.com/katykino
Ключові моменти Катерина Кузнєцова про ранкові ритуали

Відома українська акторка та зірка серіалу "Кухня" Катерина Кузнєцова поділилася своїми ранковими ритуалами, які задають настрій її дню. Для зірки дуже важливо приділяти час рідним

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Новому каналу".

Читайте також:

Катерина Кузнєцова про ранкові ритуали

Акторка поділилась, що зранку обожнює пізні сніданки та енергійну музику. Саме вони налаштовують її на вдалий день та дарують гарний настрій.

"Це такий ритуал: я прокидаюсь, і мені обов’язково треба увімкнути музику. А ще дуже подобається, коли в квартирі є сонячна сторона, і промені сонця падають у кімнати. Це завжди додає затишку й атмосфери", — розповіла Катерина.

Зірка також поділилась, що нині мешкає за кордоном і частину свого вільного часу завжди намагається присвятити родині та друзями. Так, як вона з ними розкидана по різних куточках планети — намагається частіше зідзвонюватися онлайн.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kate Kuznetsova (@katykino)

Вероніка Новикова - Редактор
Автор:
Вероніка Новикова
