Главная Кино и сериалы Умер оскароносный актер и режиссер Роберт Редфорд

Умер оскароносный актер и режиссер Роберт Редфорд

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 17:40
Умер актер и режиссер Роберт Редфорд
Актер и режиссер Роберт Редфорд. Фото: AP
Ключевые моменты Ушел из жизни Роберт Редфорд

Из жизни ушел один из самых известных и самых привлекательных актеров Голливуда и оскароносный режиссер Роберт Редфорд. Ему было 89 лет.

Об этом пишет Collider.

Ушел из жизни Роберт Редфорд

Смерть актера подтвердила в заявлении исполнительный директор Rogers & Cowan PMK Синди Бергер. Она сообщила, что Роберт Редфорд скончался рано утром во вторник, 16 сентября, в своем доме в Юте. Актер ушел из жизни во сне.

Редфорд был уникальным актером, который мог с одинаковой легкостью играть отважных героев, вдумчивых одиночек или хитрых мошенников. Его дебютом стала роль в фильме "Буч Кэссиди и Санденс Кид" (1969), которая закрепила за ним статус киноиконы.

В 1970-х годов он снялся в некоторых из самых выдающихся фильмах своей эпохи, от триллера "Три дня Кондора" (1975) с элементами паранойи до журналистского триллера "Все люди президента" (1976), где он сыграл легендарного репортера Washington Post Боба Вудворда во время скандала Уотергейт. Романтического ловеласа он сыграл в фильмах "Как мы были" (1973) с Барброй Стрейзанд и "Из Африки" (1985) с Мерил Стрип.

И в конце своей карьеры Редфорд все еще мог поражать зрителей. В фильме "Все потеряно" (2013) он сыграл моряка, который борется за выживание в море, но, на удивление, не получил за эту роль заслуженной премии "Оскар" — и даже не был номинирован. Редфорд также вошел в мир блокбастеров с незабываемой ролью Александра Пирса в фильме Marvel "Капитан Америка: Зимний солдат" (2014), а позже — в фильме "Мстители: Финал" (2019).

Редфорд также достиг значительных успехов как режиссер. Его дебютная лента "Обычные люди" (1980) получила четыре статуэтки "Оскар", в том числе за лучший фильм и лучшую режиссуру. Это сделало его одним из самых успешных режиссеров в истории Голливуда.

В 1981 году Редфорд основал Институт Сандэнс и Кинофестиваль Сандэнс, который стал стартовой площадкой для независимых кинематографистов. Квентин Тарантино, Стивен Содерберг, Дамиен Шазель и множество других именитых режиссеров нашли себя благодаря Редфорду.

Вероника Новикова - Редактор
Автор:
Вероника Новикова
