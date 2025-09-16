Відео
Головна Кіно та серіали Помер оскароносний актор та режисер Роберт Редфорд

Помер оскароносний актор та режисер Роберт Редфорд

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 17:40
Помер актор та режисер Роберт Редфорд
Актор та режисер Роберт Редфорд. Фото: AP
Ключові моменти Пішов з життя Роберт Редфорд

З життя пішов один з найвідоміших і найпривабливіших акторів Голлівуду та оскароносний режисер Роберт Редфорд. Йому було 89 років.

Про це пише Collider.

Читайте також:

Пішов з життя Роберт Редфорд

Смерть актора підтвердила в заяві виконавчий директор Rogers & Cowan PMK Сінді Бергер. Вона повідомила, що Роберт Редфорд помер рано вранці у вівторок, 16 вересня, у своєму будинку в Юті. Актор пішов з життя уві сні.

Редфорд був унікальним актором, який міг з однаковою легкістю грати відважних героїв, вдумливих одинаків чи хитрих шахраїв. Його дебютом стала роль у фільмі "Буч Кессіді та Санденс Кід" (1969), яка закріпила за ним статус кіноікони.

У 1970-х років він знявся в деяких з найвизначніших фільмах своєї епохи, від трилера "Три дні Кондора" (1975) з елементами параної до журналістського трилера "Всі люди президента" (1976), де він зіграв легендарного репортера Washington Post Боба Вудворда під час скандалу Вотергейт. Романтичного ловеласа він зіграв у фільмах "Як ми були" (1973) з Барброю Стрейзанд і "З Африки" (1985) із Меріл Стріп.

І наприкінці своєї кар'єри Редфорд все ще міг вражати глядачів. У фільмі "Все втрачено" (2013) він зіграв моряка, який бореться за виживання в морі, але, на диво, не отримав за цю роль заслуженої премії "Оскар" — і навіть не був номінований. Редфорд також увійшов у світ блокбастерів із незабутньою роллю Олександра Пірса у фільмі Marvel "Капітан Америка: Зимовий солдат" (2014), а пізніше — у фільмі "Месники: Завершення" (2019).

Редфорд також досягнув значних успіхів як режисер. Його дебютна стрічка "Звичайні люди" (1980) отримала чотири статуетки "Оскар", зокрема за найкращий фільм і найкращу режисуру. Це зробило його одним із найуспішніших режисерів у історії Голлівуду. 

У 1981 році Редфорд заснував Інститут Санденс і Кінофестиваль Санденс, який став стартовим майданчиком для незалежних кінематографістів. Квентін Тарантіно, Стівен Содерберг, Даміен Шазель та безліч інших іменитих режисерів знайшли себе завдяки Редфорду.

Від "Ксени" до "Баффі" — культові та улюблені серіали 90-х.

Переможці "Еммі-2025" — які серіали зібрали найбільше нагород.

Стрічка українського режисера вперше отримала головний приз TIFF.

Netflix випустить серіал про життя Вікторії Бекхем.

3 нові українські серіали, які доступні на YouTube.

Вероніка Новикова - Редактор
Автор:
Вероніка Новикова
