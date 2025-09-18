Премьеры недели - что посмотреть в кино на выходных

Кадр из фильма "Большое смелое красивое путешествие". Фото: Sony Pictures

Середина сентября богата на интересные премьеры в кино. На этой неделе украинцам покажут историю украинского пилота, красивое путешествие и создание первого в истории Европы ресторана.

Редакция Новини.LIVE расскажет подробнее о новинках в кино с 18 сентября.

"Грім серед ясного неба"

Документальная лента рассказывает о Герое Украины и летчике штурмовой авиации Ростиславе Лазаренко. Именно он руководит летчиками, которые рискуя своей жизнью, отражают атаки врага в небе. Именно его команда показывает самые высокие результаты. Лазаренко расскажет не только об удачных операциях, но и о боли потери собратьев.

"Большое смелое красивое путешествие"

Сара на свадьбе знакомого встречает Дэвида, которых объединяет одиночество. При загадочных обстоятельствах они отправляются в совместное путешествие и открывают странный мир воспоминаний. Герои погружаются в события прошлого друг друга и строят будущее.

"Ресторан"

Лента показывает события 1789 года во Франции, когда страна была на пороге Революции. Герцог Пьер Мансерон увольняет своего талантливого повара. Несмотря на депрессию и разочарование, мужчина придумывает первый в Европе ресторан. Несмотря на успех, повара ждет много испытаний.

