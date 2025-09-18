Прем'єри тижня — що подивитись в кіно на вихідних

Історія пілота, подорож та кулінарія — прем'єри тижня в кіно
Середина вересня багата на цікаві прем'єри в кіно. Цього тижня українцям покажуть історію українського пілота, красиву подорож та створення першого в історії Європи ресторану.
Редакція Новини.LIVE розкаже детальніше про новинки в кіно з 18 вересня.
"Грім серед ясного неба"
Документальна стрічка розповідає про Героя України та льотчика штурмової авіації Ростислава Лазаренка. Саме він керує льотчиками, які ризикуючи своїм життям, відбивають атаки ворога в небі. Саме його команда показує найвищі результати. Лазаренко розкаже не лише про вдалі операції, але й про біль втрати побратимів.
"Велика смілива красива подорож"
Сара на весіллі знайомого зустрічає Девіда, яких об'єднує самотність. За загадкових обставин вони вирушають у спільну подорож та відкривають дивний світ спогадів. Герої поринають у події минулого один одного та будують майбутнє.
"Ресторан"
Стрічка показує події 1789 року у Франції, коли країна була на порозі Революції. Герцог П’єр Мансерон звільняє свого талановитого кухаря. Попри депресію та розчарування, чоловік вигадує перший в Європі ресторан. Попри успіх, на кухаря чекає багато випробувань.
