Прем'єри тижня — що подивитись в кіно на вихідних

Середина вересня багата на цікаві прем'єри в кіно. Цього тижня українцям покажуть історію українського пілота, красиву подорож та створення першого в історії Європи ресторану.

Редакція Новини.LIVE розкаже детальніше про новинки в кіно з 18 вересня.

"Грім серед ясного неба"

Документальна стрічка розповідає про Героя України та льотчика штурмової авіації Ростислава Лазаренка. Саме він керує льотчиками, які ризикуючи своїм життям, відбивають атаки ворога в небі. Саме його команда показує найвищі результати. Лазаренко розкаже не лише про вдалі операції, але й про біль втрати побратимів.

"Велика смілива красива подорож"

Сара на весіллі знайомого зустрічає Девіда, яких об'єднує самотність. За загадкових обставин вони вирушають у спільну подорож та відкривають дивний світ спогадів. Герої поринають у події минулого один одного та будують майбутнє.

"Ресторан"

Стрічка показує події 1789 року у Франції, коли країна була на порозі Революції. Герцог П’єр Мансерон звільняє свого талановитого кухаря. Попри депресію та розчарування, чоловік вигадує перший в Європі ресторан. Попри успіх, на кухаря чекає багато випробувань.

