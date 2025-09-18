Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно та серіали Історія пілота, подорож та кулінарія — прем'єри тижня в кіно

Історія пілота, подорож та кулінарія — прем'єри тижня в кіно

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 20:47
Прем'єри тижня — що подивитись в кіно на вихідних
Кадр з фільму "Велика смілива красива подорож". Фото: Sony Pictures
Ключові моменти "Грім серед ясного неба" "Велика смілива красива подорож" "Ресторан"

Середина вересня багата на цікаві прем'єри в кіно. Цього тижня українцям покажуть історію українського пілота, красиву подорож та створення першого в історії Європи ресторану.

Редакція Новини.LIVE розкаже детальніше про новинки в кіно з 18 вересня.

Реклама
Читайте також:

"Грім серед ясного неба"

Документальна стрічка розповідає про Героя України та льотчика штурмової авіації Ростислава Лазаренка. Саме він керує льотчиками, які ризикуючи своїм життям, відбивають атаки ворога в небі. Саме його команда показує найвищі результати. Лазаренко розкаже не лише про вдалі операції, але й про біль втрати побратимів.

"Велика смілива красива подорож"

Сара на весіллі знайомого зустрічає Девіда, яких об'єднує самотність. За загадкових обставин вони вирушають у спільну подорож та відкривають дивний світ спогадів. Герої поринають у події минулого один одного та будують майбутнє.

"Ресторан"

Стрічка показує події 1789 року у Франції, коли країна була на порозі Революції. Герцог П’єр Мансерон звільняє свого талановитого кухаря. Попри депресію та розчарування, чоловік вигадує перший в Європі ресторан. Попри успіх, на кухаря чекає багато випробувань.

Стрічка українського режисера вперше отримала головний приз TIFF.

Netflix випустить серіал про життя Вікторії Бекхем.

3 нові українські серіали, які доступні на YouTube.

3 нові мінісеріали від Netflix, які можна подивитися за вихідні.

Новий історичний корейський серіал "рве" усі топи Netflix.

подорож кінотеатри Марго Роббі закордонні зірки трейлер пілоти
Вероніка Новикова - Редактор
Автор:
Вероніка Новикова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації