Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино и сериалы 3 украинских мини-сериала, которые можно "проглотить" за вечер

3 украинских мини-сериала, которые можно "проглотить" за вечер

Ua ru
Дата публикации 10 сентября 2025 20:00
Лучшие украинские мини-сериалы - что посмотреть вечером
Кадр из сериала "Лекарство от прошлого". Фото: instagram.com/stbserial/
Ключевые моменты "Лекарство от прошлого" "Мое кино" "И будут люди"

В разгар войны не просто найти время для просмотра сериалов или фильмов. После ночи в укрытии и рабочего дня, спешишь домой выспаться, однако отличным вариантом станут мини-сериалы, которые отлично расслабляют и переключают от проблем.

Новини.LIVE делится подборкой.

Реклама
Читайте также:

"Лекарство от прошлого"

Сериал рассказываю об Алине — медсестре в госпитале, которая ежедневно спасает жизни военным. Несмотря на то, что женщина отдает всю себя благородному делу - в ее личной жизни все идет наперекосяк.

"Мое кино"

Кондитер Саша и режиссер Даня очень любят друг друга, однако общая потеря разрушила их брак. Даня пропадает без вести на войне, а кофейню Саши разрушает российская ракета. Девушка решается работать над незавершенным фильмом мужа и понимает, что их отношения были не такими, как ей казалось.

"И будут люди"

Исторический сериал показывает испытания украинцев в XX веке — первая мировая война, революция и приход советской власти. Лента рассказывает о 12 людях с непростой судьбой и показывает настоящую ценность человеческой жизни. Несмотря на то, что сериал показывает жизнь украинцев 100 лет назад, через этот промежуток времени осталось много похожих проблем в современном обществе.

Netflix показал тизер детективной саги с Дэниелом Крейгом.

От воина до летчика — 5 фильмов, которые влюбят вас в Тома Харди.

Хоррор по Кингу и испытания любви — премьеры недели.

Звезда сериала "Игра престолов" раскрыл секрет 20-летнего брака.

Сын Шварценеггера тайно сыграл свадьбу после 10 лет отношений.

сериал украинские звезды Екатерина Кузнецова трейлер телеканал "СТБ"
Вероника Новикова - Редактор
Автор:
Вероника Новикова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации