Лучшие украинские мини-сериалы - что посмотреть вечером

Кадр из сериала "Лекарство от прошлого". Фото: instagram.com/stbserial/

В разгар войны не просто найти время для просмотра сериалов или фильмов. После ночи в укрытии и рабочего дня, спешишь домой выспаться, однако отличным вариантом станут мини-сериалы, которые отлично расслабляют и переключают от проблем.

Новини.LIVE делится подборкой.

"Лекарство от прошлого"

Сериал рассказываю об Алине — медсестре в госпитале, которая ежедневно спасает жизни военным. Несмотря на то, что женщина отдает всю себя благородному делу - в ее личной жизни все идет наперекосяк.

"Мое кино"

Кондитер Саша и режиссер Даня очень любят друг друга, однако общая потеря разрушила их брак. Даня пропадает без вести на войне, а кофейню Саши разрушает российская ракета. Девушка решается работать над незавершенным фильмом мужа и понимает, что их отношения были не такими, как ей казалось.

"И будут люди"

Исторический сериал показывает испытания украинцев в XX веке — первая мировая война, революция и приход советской власти. Лента рассказывает о 12 людях с непростой судьбой и показывает настоящую ценность человеческой жизни. Несмотря на то, что сериал показывает жизнь украинцев 100 лет назад, через этот промежуток времени осталось много похожих проблем в современном обществе.

