Головна Кіно та серіали 3 українські міні-серіали, які можна "проковтнути" за вечір

3 українські міні-серіали, які можна "проковтнути" за вечір

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 20:00
Кращі українські міні-серіали — що подивитися ввечері
Кадр з серіалу "Ліки від минулого". Фото: instagram.com/stbserial/
Ключові моменти "Ліки від минулого" "Моє кіно" "І будуть люди"

В розпал війни не просто знайти час для перегляду серіалів чи фільмів. Після ночі в укритті та робочого дня, поспішаєш додому виспатись, проте чудовим варіантом стануть мінісеріали, які відмінно розслабляють та перемикають від проблем.

Новини.LIVE ділиться підбіркою.

"Ліки від минулого"

Серіал розповідаю про Аліну — медсестру в госпіталі, яка щодня рятує життя військовим. Попри те, що жінка віддає всю себе благородній справі — в її особистому житті все йде шкереберть.

"Моє кіно"

Кондитерка Саша та режисер Даня дуже кохають один одного, проте спільна втрата зруйнувала їхній шлюб. Даня зникає безвісти на війні, а кав'ярню Саші руйнує російська ракета. Дівчина наважується працювати над незавершеним фільмом чоловіка та розуміє, що їхні стосунки були не такими, як їй здавалося.

"І будуть люди" 

Історичний серіал показує випробування українців у XX столітті — перша світова війна, революція та прихід радянської влади. Стрічка розповідає про 12 людей із непростою долею та показує справжню цінність людського життя. Попри те, що серіал показує життя українців 100 років тому, через цей проміжок часу залишилось багато схожих проблем в сучасному суспільстві.

Вероніка Новикова - Редактор
Автор:
Вероніка Новикова
