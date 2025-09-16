Видео
3 новых украинских сериала, которые нельзя пропустить

3 новых украинских сериала, которые нельзя пропустить

Дата публикации 16 сентября 2025 17:16
Новые украинские сериалы - что посмотреть вечером
Кадр из сериала "Материнский инстинкт". Фото: скриншот
Ключевые моменты "Материнский инстинкт" "Любовь и пламя" "Ключи от правды"

Украинские сериалы уверенно завоевывают сердца зрителей. Этой осенью можно окунуться в новые и непростые истории героев.

Редакция Новини.LIVE делится подборкой.

"Материнский инстинкт"

Сериал показывает историю преданной акушерки Натальи Зарецкой, которая работает в перинатальном центре. Она ежедневно помогает младенцам появиться на свет. Профессионализм вызывает зависть многих коллег, которые пытаются "вставить ей палки в колеса". Однако в один день девушке придется сделать трудный выбор.

"Любовь и пламя"

Сериал рассказывает о непростых буднях спасателей, которые постоянно рискуют своей жизнью. Его сюжет частично основан на реальных событиях и поражает небанальными историями, страстью и качественной картинкой.

"Ключи от правды"

Главная героиня — полицейская Валерия, которая из-за загадочных обстоятельств смерти брата оставляет работу и устраиваются в отель "Либерти". Брата Валерии обвиняли в убийстве. Девушка готова рискнуть собственной жизнью ради того, чтобы отбелить репутацию родного человека.

Вероника Новикова - Редактор
Автор:
Вероника Новикова
