Головна Кіно та серіали 3 нові українські серіали, які не можна пропустити

3 нові українські серіали, які не можна пропустити

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 17:16
Нові українські серіали — що подивитися ввечері
Кадр з серіалу "Материнський інстинкт". Фото: скриншот
Ключові моменти "Материнський інстинкт" "Кохання та полум'я" "Ключі від правди"

Українські серіали впевнено завойовують серця глядачів. Цієї осені можна поринути у нові та непрості історії героїв.

Редакція Новини.LIVE ділиться підбіркою.

Читайте також:

"Материнський інстинкт"

Серіал показує історію відданої акушерки Наталії Зарецької, яка працює у перинатальному центрі. Вона щодня допомагає немовлятам з'явитися на світ. Професіоналізм викликає заздрість багатьох колег, які намагаються "вставити їй палки в колеса". Проте в один день дівчині доведеться зробити важкий вибір.

"Кохання та полум'я"

Серіал розповідає про непрості будні рятувальників, які постійно ризикують своїм життям. Його сюжет частково заснований на реальних подіях та вражає небанальними історіями, пристрастю та якісною картинкою.

"Ключі від правди"

Головна героїня — поліцейська Валерія, яка через загадкові обставини смерті брата залишає роботу та влаштовуються в готель "Ліберті". Брата Валерії звинувачували у вбивстві. Дівчина готова ризикнути власним життям заради того, щоб відбілити репутацію найріднішої людини. 

серіал медики Тарас Цимбалюк українські зірки Анастасія Цимбалару
Вероніка Новикова - Редактор
Автор:
Вероніка Новикова
