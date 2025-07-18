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Самый дорогой в мире для богачей — какой город выбрали миллионеры

18 июля 2025 10:30
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Самый дорогой город для состоятельных жителей — кто возглавил рейтинг 2025 года
Дома Сингапура. Фото: Freepik
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Сингапур в третий раз подряд возглавил рейтинг самых дорогих городов мира для богачей. Несмотря на экономическую турбулентность и изменения на валютных рынках, азиатский город-государство уверенно сохраняет первенство по стоимости жизни для представителей высшего класса.

Об этом говорится в глобальном отчете швейцарской банковской группы Julius Baer.

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Рейтинг городов для состоятельных

Аналитики Julius Baer составили глобальный индекс стоимости жизни для богатых людей, опираясь на цены на 20 категорий премиальных товаров и услуг. Сюда вошли автомобили класса люкс, дизайнерские украшения, медицинские услуги, плата за обучение в частных школах, юридическое сопровождение, элитные алкогольные напитки, расходы на персонал, косметические процедуры и прочее.

Рейтинг самых дорогих городов для состоятельных граждан выглядит так:

  1. Сингапур — безоговорочный лидер с высокими ценами на люксовые товары и услуги.
  2. Лондон — второе место благодаря дорогой недвижимости и престижным образовательным учреждениям.
  3. Гонконг — третий в списке, где экономический рост и спрос на роскошь толкают цены вверх.
  4. Монако — четвертая позиция, известная своей эксклюзивностью и высокими затратами на образ жизни.
  5. Цюрих — замыкает пятерку, отличаясь стабильной экономикой и дорогими финансовыми услугами.

Какие города догоняют лидеров рейтинга

В топ-10 от Julius Baer в этом году не попали Токио, Лос-Анджелес и Барселона, которые ранее конкурировали за позиции в рейтинге. Зато заметное укрепление позиций показали Милан и Дубай — благодаря динамичному развитию инфраструктуры, активному притоку капитала и либеральной политике в отношении инвесторов.

"Особенно показателен пример Дубая. Здесь сочетаются удобное налогообложение, статус международного хаба, быстрое строительство новых объектов и программы для привлечения состоятельных экспатов. Это сделало город одним из главных направлений для перемещения капитала из старых в новые центры роскоши", — сказано в отчете.

Цены на люкс в Сингапуре стали ориентиром для остального мира

Сингапур в последние годы не только демонстрирует высокую политическую стабильность и мощный экономический рост, но и формирует новые глобальные стандарты в сфере роскоши. Здесь сосредоточены представительства десятков международных компаний, а местные богачи тратят деньги на престижные активы — от частной медицины до коллекционного вина.

В то же время именно в Сингапуре отмечается стремительный рост цен на ключевые товары для состоятельного потребителя. Например, полеты бизнес-классом здесь за год подорожали на 18,2%. А расходы на содержание высококвалифицированного персонала выросли еще ощутимее.

Экономический рост в Азии влияет на рейтинг городов

Из трех лидеров списка два города — Сингапур и Гонконг — расположены в Азии. Это не случайность, а отражение стремительного накопления капитала в регионе.

Согласно аналитическому отчету Julius Baer, в 2024 году реальный ВВП стран Азиатско-Тихоокеанского региона вырос на 4,5%, тогда как глобальный показатель составил 3,3%. Это способствовало появлению новых миллионеров и расширению класса состоятельных граждан.

В результате — повышение спроса на товары премиум-сегмента и рост цен на элитные услуги. По последним данным, количество долларовых миллионеров в регионе достигло 855 тысяч человек, увеличившись на 5% только за год.

Что определяет рейтинг самых дорогих городов для богачей

Методология индекса от Julius Baer имеет несколько особенностей. Во-первых, оценивается не общая стоимость жизни, а расходы именно состоятельных людей. В фокусе — товары и услуги, которые являются частью повседневной жизни представителей высшего класса. Например, стоимость швейцарских часов или ежегодное обслуживание элитного автомобиля.

Во-вторых, индекс учитывает не только цены, но и изменения в финансовом поведении богатых граждан. В отчете отмечается: по мере роста богатства люди больше тратят не на материальные вещи, а на качественные услуги — медицину, образование, путешествия. Это также влияет на структуру спроса и ценообразование.

Как колебания валют повлияло на рейтинг городов

Сложность анализа заключается еще и в том, что финансовый мир остается нестабильным. Аналитики учли волатильность на мировых рынках, вызванную, в частности, повышением импортных пошлин в США по инициативе Дональда Трампа. Это повлияло на курс доллара, который снизился к большинству валют, но не изменило позицию Сингапура как самого дорогого города.

"В условиях валютной турбулентности богатые инвесторы все чаще ищут стабильные рынки и города с предсказуемыми экономическими условиями. Именно поэтому такие локации, как Цюрих или Монако, сохраняют свою привлекательность, даже если цены на отдельные товары несколько ниже, чем в Сингапуре или Лондоне", — констатируют в Julius Baer.

Как сообщалось, Сингапур переживает наплыв золота от состоятельных инвесторов, превращаясь в ключевой глобальный центр для его хранения. Эта тенденция обусловлена стремлением богатых людей найти безопасную гавань для своих активов в условиях геополитической нестабильности, экономических потрясений и роста цен на золото.

Также мы рассказывали, что более тысячи американцев ежедневно становятся миллионерами, согласно отчету швейцарского банка UBS за 2024 год. За прошлый год к числу долларовых миллионеров в США прибавилось 379 тысяч человек, что превышает население таких городов, как Омаха или Талса.

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