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Найдорожче у світі для багатіїв — яке місто обрали мільйонери

18 липня 2025 10:30
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Найдорожче місто для заможних жителів — хто очолив рейтинг 2025
Будинки Сінгапуру. Фото: Freepik
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Сінгапур утретє поспіль очолив рейтинг найдорожчих міст світу для багатіїв. Попри економічну турбулентність і зміни на валютних ринках, азійське місто-держава впевнено зберігає першість за вартістю життя для представників вищого класу. 

Про це йдеться у глобальному звіті швейцарської банківської групи Julius Baer.

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Рейтинг міст для заможних 

Аналітики Julius Baer уклали глобальний індекс вартості життя для багатих людей, спираючись на ціни на 20 категорій преміальних товарів і послуг. Сюди увійшли автомобілі класу люкс, дизайнерські прикраси, медичні послуги, плата за навчання в приватних школах, юридичний супровід, елітні алкогольні напої, витрати на персонал, косметичні процедури та інше.

Рейтинг найдорожчих міст для заможних громадян виглядає так:

  1. Сінгапур — беззаперечний лідер із високими цінами на люксові товари та послуги.
  2. Лондон — друге місце завдяки дорогій нерухомості та престижним освітнім закладам.
  3. Гонконг — третій у списку, де економічне зростання та попит на розкіш штовхають ціни вгору.
  4. Монако — четверта позиція, відома своєю ексклюзивністю та високими витратами на спосіб життя.
  5. Цюріх — замикає п’ятірку, вирізняючись стабільною економікою та дорогими фінансовими послугами.

Які міста наздоганяють лідерів рейтингу

У топ-10 від Julius Baer цього року не потрапили Токіо, Лос-Анджелес і Барселона, які раніше конкурували за позиції в рейтингу. Натомість помітне зміцнення позицій показали Мілан і Дубай — завдяки динамічному розвитку інфраструктури, активному притоку капіталу та ліберальній політиці щодо інвесторів.

"Особливо показовим є приклад Дубаю. Тут поєднуються зручне оподаткування, статус міжнародного хабу, швидке будівництво нових об'єктів і програми для залучення заможних експатів. Це зробило місто одним із головних напрямів для переміщення капіталу зі старих до нових центрів розкоші", — сказано у звіті.

Ціни на люкс у Сінгапурі стали орієнтиром для решти світу

Сінгапур впродовж останніх років не лише демонструє високу політичну стабільність і потужне економічне зростання, а й формує нові глобальні стандарти у сфері розкоші. Тут зосереджені представництва десятків міжнародних компаній, а місцеві багатії витрачають гроші на престижні активи — від приватної медицини до колекційного вина.

Водночас саме в Сінгапурі відзначається стрімке зростання цін на ключові товари для заможного споживача. Наприклад, польоти бізнес-класом тут за рік подорожчали на 18,2%. А витрати на утримання висококваліфікованого персоналу зросли ще відчутніше.

Економічне зростання в Азії впливає на рейтинг міст

Із трьох лідерів списку два міста — Сінгапур і Гонконг — розташовані в Азії. Це не випадковість, а відображення стрімкого накопичення капіталу у регіоні. Згідно з аналітичним звітом Julius Baer, у 2024 році реальний ВВП країн Азійсько-Тихоокеанського регіону зріс на 4,5%, тоді як глобальний показник становив 3,3%. Це сприяло появі нових мільйонерів та розширенню класу заможних громадян.

У результаті — підвищення попиту на товари преміумсегменту та ріст цін на елітні послуги. За останніми даними, кількість доларових мільйонерів у регіоні сягнула 855 тисяч осіб, збільшившись на 5% лише за рік.

Що визначає рейтинг найдорожчих міст для багатіїв

Методологія індексу від Julius Baer має кілька особливостей. По-перше, оцінюється не загальна вартість життя, а витрати саме заможних людей. У фокусі — товари та послуги, які є частиною повсякденного життя представників вищого класу. Наприклад, вартість швейцарського годинника або щорічне обслуговування елітного автомобіля.

По-друге, індекс враховує не лише ціни, а й зміни у фінансовій поведінці багатих громадян. У звіті наголошується: у міру зростання багатства люди більше витрачають не на матеріальні речі, а на якісні послуги — медицину, освіту, мандрівки. Це також впливає на структуру попиту та ціноутворення.

Як коливання валют вплинуло на рейтинг міст

Складність аналізу полягає ще й у тому, що фінансовий світ залишається нестабільним. Аналітики врахували волатильність на світових ринках, спричинену, зокрема, підвищенням імпортних мит у США за ініціативи Дональда Трампа. Це вплинуло на курс долара, який знизився до більшості валют, але не змінило позицію Сінгапуру як найдорожчого міста.

"В умовах валютної турбулентності багаті інвестори дедалі частіше шукають стабільні ринки та міста з передбачуваними економічними умовами. Саме тому такі локації, як Цюріх або Монако, зберігають свою привабливість, навіть якщо ціни на окремі товари дещо нижчі, ніж у Сінгапурі чи Лондоні", — констатують в Julius Baer.

Як повідомлялось, Сінгапур переживає наплив золота від заможних інвесторів, перетворюючись на ключовий глобальний центр для його зберігання. Ця тенденція зумовлена прагненням багатих людей знайти безпечну гавань для своїх активів в умовах геополітичної нестабільності, економічних потрясінь та зростання цін на золото.

Також ми розповідали, що понад тисяча американців щодня стають мільйонерами, згідно зі звітом швейцарського банку UBS за 2024 рік. За минулий рік до числа доларових мільйонерів у США додалося 379 тисяч осіб, що перевищує населення таких міст, як Омаха чи Талса.

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