В якій країні щоденно з’являється тисяча мільйонерів — звіт UBS

Чоловік з доларами. Фото: Freepik

Уявіть, що щодня понад тисяча американців прокидаються з новим статусом — мільйонер. Це не художній прийом, а статистика зі звіту швейцарського банку UBS за 2024 рік. За минулий рік США додали до клубу доларових мільйонерів 379 тисяч осіб — це більше, ніж населення таких американських міст, як Омаха чи Тулуза.

США залишаються беззаперечним лідером у створенні нових доларових мільйонерів, пише Reuters. Згідно зі звітом UBS, у 2024 році на Сполучені Штати припадало майже 40% усіх доларових мільйонерів світу.

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Це результат одночасної дії кількох потужних факторів:

Стабільна національна валюта, яка слугує світовим резервом. Оптимістичні фінансові ринки, що стимулюють зростання вартості активів. Широкий доступ до інструментів інвестування, таких як акції, облігації, стартапи тощо.

Ці переваги забезпечили США зростання приватного багатства на понад 11% лише за рік, у той час як середній світовий приріст становив 4,6%.

Як виглядає новий мільйонер у США

Мільйонер — не завжди про яхту, особняк і гольф. За даними UBS, доларовий мільйон у 2025 році часто складається з:

нерухомості (з урахуванням зростання вартості житла),

пенсійних накопичень,

акцій і фондів, що зросли в ціні,

бізнесу або частки в ньому.

Тобто людина може стати мільйонером "на папері" завдяки зростанню ринку, навіть якщо її спосіб життя істотно не змінюється.

А як у світі? Розрив тільки зростає

Китай — лідер серед "майже мільйонерів"

Цікаво, що Китай випередив США за кількістю людей з чистим капіталом від 100 000 до 1 мільйона доларів. На нього припадає понад 28% таких осіб, тоді як на Західну Європу — 25%, а на Північну Америку — майже 21%.

Це вказує на потенціал майбутнього зростання: багато китайців уже на підході до "мільйонного" бар'єру.

Європа та Близький Схід — помірне відновлення

У 2023 році саме Європа, Близький Схід і Африка демонстрували активне відновлення фінансових позицій після економічного спаду 2022 року. Проте темпи тут значно нижчі, ніж у США чи Китаї.

А що з рештою — 1,6% людей мають понад мільйон

UBS проаналізував близько 60 країн. Згідно з вибіркою, лише 1,6% дорослих мають чистий капітал понад 1 мільйон доларів. Водночас понад 80% — володіють менше ніж 100 000 доларів.

Цей дисбаланс свідчить про:

нерівність у доступі до фінансових ресурсів;

відмінності у податковій політиці;

нерівномірний розвиток інвестиційної інфраструктури.

Прогнози UBS до 2030 року

Аналітики банку очікують, що середній рівень багатства у світі продовжить зростати. США знову очолюють цей рейтинг майбутнього зростання, далі — Китай.

Прогноз на наступні п’ять років:

США залишаться флагманом приросту мільйонерів. Китай підтягнеться, але навряд чи випередить. Європа зростатиме повільно через регуляторні обмеження та податкову політику. Країни, що розвиваються, можуть здивувати, якщо інтегруються в глобальні фінансові ринки.

Хто буде наступним

Усе більше людей у світі відкривають для себе можливості інвестування. Розвиток цифрових платформ, онлайн-банкінгу, доступ до ETF-фондів і криптовалют значно знижують поріг входу у світ великих грошей. Але справжній капітал будується роками — через фінансову грамотність, обачність і стратегічне мислення.

Як повідомлялось, фінансовий добробут може значно покращитися завдяки простим, але ефективним правилам. Якщо ви прагнете жити в достатку та змінити своє матеріальне становище на краще, варто впровадити певні фінансові звички. Дотримуючись їх, ви зможете досягти стабільності та забезпеченості. Головне — це послідовність і дисципліна у ваших діях.

Також ми розповідали, що декому кар'єрний зріст дається легше, і гроші наче самі йдуть до них в руки. Серед усіх знаків Зодіаку є один, кому зірки обіцяють особливе фінансове везіння та неймовірне багатство. Цей знак має всі шанси стати справжнім магнітом для грошей.