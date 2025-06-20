В якій країні щоденно з’являється тисяча мільйонерів — звіт UBS

Мільйонери у світі — де щоденно з’являється тисяча багатіїв
Уявіть, що щодня понад тисяча американців прокидаються з новим статусом — мільйонер. Це не художній прийом, а статистика зі звіту швейцарського банку UBS за 2024 рік. За минулий рік США додали до клубу доларових мільйонерів 379 тисяч осіб — це більше, ніж населення таких американських міст, як Омаха чи Тулуза.
США залишаються беззаперечним лідером у створенні нових доларових мільйонерів, пише Reuters. Згідно зі звітом UBS, у 2024 році на Сполучені Штати припадало майже 40% усіх доларових мільйонерів світу.
Це результат одночасної дії кількох потужних факторів:
- Стабільна національна валюта, яка слугує світовим резервом.
- Оптимістичні фінансові ринки, що стимулюють зростання вартості активів.
- Широкий доступ до інструментів інвестування, таких як акції, облігації, стартапи тощо.
Ці переваги забезпечили США зростання приватного багатства на понад 11% лише за рік, у той час як середній світовий приріст становив 4,6%.
Як виглядає новий мільйонер у США
Мільйонер — не завжди про яхту, особняк і гольф. За даними UBS, доларовий мільйон у 2025 році часто складається з:
- нерухомості (з урахуванням зростання вартості житла),
- пенсійних накопичень,
- акцій і фондів, що зросли в ціні,
- бізнесу або частки в ньому.
Тобто людина може стати мільйонером "на папері" завдяки зростанню ринку, навіть якщо її спосіб життя істотно не змінюється.
А як у світі? Розрив тільки зростає
Китай — лідер серед "майже мільйонерів"
Цікаво, що Китай випередив США за кількістю людей з чистим капіталом від 100 000 до 1 мільйона доларів. На нього припадає понад 28% таких осіб, тоді як на Західну Європу — 25%, а на Північну Америку — майже 21%.
Це вказує на потенціал майбутнього зростання: багато китайців уже на підході до "мільйонного" бар'єру.
Європа та Близький Схід — помірне відновлення
У 2023 році саме Європа, Близький Схід і Африка демонстрували активне відновлення фінансових позицій після економічного спаду 2022 року. Проте темпи тут значно нижчі, ніж у США чи Китаї.
А що з рештою — 1,6% людей мають понад мільйон
UBS проаналізував близько 60 країн. Згідно з вибіркою, лише 1,6% дорослих мають чистий капітал понад 1 мільйон доларів. Водночас понад 80% — володіють менше ніж 100 000 доларів.
Цей дисбаланс свідчить про:
- нерівність у доступі до фінансових ресурсів;
- відмінності у податковій політиці;
- нерівномірний розвиток інвестиційної інфраструктури.
Прогнози UBS до 2030 року
Аналітики банку очікують, що середній рівень багатства у світі продовжить зростати. США знову очолюють цей рейтинг майбутнього зростання, далі — Китай.
Прогноз на наступні п’ять років:
- США залишаться флагманом приросту мільйонерів.
- Китай підтягнеться, але навряд чи випередить.
- Європа зростатиме повільно через регуляторні обмеження та податкову політику.
- Країни, що розвиваються, можуть здивувати, якщо інтегруються в глобальні фінансові ринки.
Хто буде наступним
Усе більше людей у світі відкривають для себе можливості інвестування. Розвиток цифрових платформ, онлайн-банкінгу, доступ до ETF-фондів і криптовалют значно знижують поріг входу у світ великих грошей. Але справжній капітал будується роками — через фінансову грамотність, обачність і стратегічне мислення.
Як повідомлялось, фінансовий добробут може значно покращитися завдяки простим, але ефективним правилам. Якщо ви прагнете жити в достатку та змінити своє матеріальне становище на краще, варто впровадити певні фінансові звички. Дотримуючись їх, ви зможете досягти стабільності та забезпеченості. Головне — це послідовність і дисципліна у ваших діях.
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