В какой стране ежедневно появляется тысяча миллионеров — отчет UBS

Миллионеры в мире — где ежедневно появляется тысяча богачей
Представьте, что ежедневно более тысячи американцев просыпаются с новым статусом — миллионер. Это не художественный прием, а статистика из отчета швейцарского банка UBS за 2024 год. За прошлый год США добавили в клуб долларовых миллионеров 379 тысяч человек — это больше, чем население таких американских городов, как Омаха или Тулуза.
США остаются безоговорочным лидером в создании новых долларовых миллионеров, пишет Reuters. Согласно отчету UBS, в 2024 году на Соединенные Штаты приходилось почти 40% всех долларовых миллионеров мира.
Это результат одновременного действия нескольких мощных факторов:
- Стабильная национальная валюта, которая служит мировым резервом.
- Оптимистичные финансовые рынки, стимулирующие рост стоимости активов.
- Широкий доступ к инструментам инвестирования, таким как акции, облигации, стартапы и т. Д.
Эти преимущества обеспечили США рост частного богатства более чем на 11% только за год, в то время как средний мировой прирост составил 4,6%.
Как выглядит новый миллионер в США
Миллионер — не всегда про яхту, особняк и гольф. По данным UBS, долларовый миллион в 2025 году часто состоит из:
- недвижимости (с учетом роста стоимости жилья),
- пенсионных накоплений,
- акций и фондов, выросших в цене,
- бизнеса или доли в нем.
То есть человек может стать миллионером "на бумаге" благодаря росту рынка, даже если его образ жизни существенно не меняется.
А как в мире? Разрыв только растет
Китай — лидер среди "почти миллионеров"
Интересно, что Китай опередил США по количеству людей с чистым капиталом от 100 000 до 1 миллиона долларов. На него приходится более 28% таких лиц, тогда как на Западную Европу — 25%, а на Северную Америку — почти 21%.
Это указывает на потенциал будущего роста: многие китайцы уже на подходе к "миллионному" барьеру.
Европа и Ближний Восток - умеренное восстановление
В 2023 году именно Европа, Ближний Восток и Африка демонстрировали активное восстановление финансовых позиций после экономического спада 2022 года. Однако темпы здесь значительно ниже, чем в США или Китае.
А что с остальными — 1,6% людей имеют более миллиона
UBS проанализировал около 60 стран. Согласно выборке, только 1,6% взрослых имеют чистый капитал более 1 миллиона долларов. В то же время более 80% — владеют менее 100 000 долларов.
Этот дисбаланс свидетельствует о:
- неравенстве в доступе к финансовым ресурсам;
- различия в налоговой политике;
- неравномерном развитии инвестиционной инфраструктуры.
Прогнозы UBS до 2030 года
Аналитики банка ожидают, что средний уровень богатства в мире продолжит расти. США снова возглавляют этот рейтинг будущего роста, далее — Китай.
Прогноз на следующие пять лет:
- США останутся флагманом прироста миллионеров.
- Китай подтянется, но вряд ли опередит.
- Европа будет расти медленно из-за регуляторных ограничений и налоговой политики.
- Развивающиеся страны могут удивить, если интегрируются в глобальные финансовые рынки.
Кто будет следующим
Все больше людей в мире открывают для себя возможности инвестирования. Развитие цифровых платформ, онлайн-банкинга, доступ к ETF-фондам и криптовалютам значительно снижают порог входа в мир больших денег. Но настоящий капитал строится годами — через финансовую грамотность, осмотрительность и стратегическое мышление.
Как сообщалось, финансовое благо получие может значительно улучшиться благодаря простым, но эффективным правилам. Если вы хотите жить в достатке и изменить свое материальное положение к лучшему, стоит внедрить определенные финансовые привычки. Придерживаясь их, вы сможете достичь стабильности и обеспеченности. Главное — это последовательность и дисциплина в ваших действиях.
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