В какой стране ежедневно появляется тысяча миллионеров — отчет UBS

Мужчина с долларами. Фото: Freepik

Представьте, что ежедневно более тысячи американцев просыпаются с новым статусом — миллионер. Это не художественный прием, а статистика из отчета швейцарского банка UBS за 2024 год. За прошлый год США добавили в клуб долларовых миллионеров 379 тысяч человек — это больше, чем население таких американских городов, как Омаха или Тулуза.

США остаются безоговорочным лидером в создании новых долларовых миллионеров, пишет Reuters. Согласно отчету UBS, в 2024 году на Соединенные Штаты приходилось почти 40% всех долларовых миллионеров мира.

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Это результат одновременного действия нескольких мощных факторов:

Стабильная национальная валюта, которая служит мировым резервом. Оптимистичные финансовые рынки, стимулирующие рост стоимости активов. Широкий доступ к инструментам инвестирования, таким как акции, облигации, стартапы и т. Д.

Эти преимущества обеспечили США рост частного богатства более чем на 11% только за год, в то время как средний мировой прирост составил 4,6%.

Как выглядит новый миллионер в США

Миллионер — не всегда про яхту, особняк и гольф. По данным UBS, долларовый миллион в 2025 году часто состоит из:

недвижимости (с учетом роста стоимости жилья),

пенсионных накоплений,

акций и фондов, выросших в цене,

бизнеса или доли в нем.

То есть человек может стать миллионером "на бумаге" благодаря росту рынка, даже если его образ жизни существенно не меняется.

А как в мире? Разрыв только растет

Китай — лидер среди "почти миллионеров"

Интересно, что Китай опередил США по количеству людей с чистым капиталом от 100 000 до 1 миллиона долларов. На него приходится более 28% таких лиц, тогда как на Западную Европу — 25%, а на Северную Америку — почти 21%.

Это указывает на потенциал будущего роста: многие китайцы уже на подходе к "миллионному" барьеру.

Европа и Ближний Восток - умеренное восстановление

В 2023 году именно Европа, Ближний Восток и Африка демонстрировали активное восстановление финансовых позиций после экономического спада 2022 года. Однако темпы здесь значительно ниже, чем в США или Китае.

А что с остальными — 1,6% людей имеют более миллиона

UBS проанализировал около 60 стран. Согласно выборке, только 1,6% взрослых имеют чистый капитал более 1 миллиона долларов. В то же время более 80% — владеют менее 100 000 долларов.

Этот дисбаланс свидетельствует о:

неравенстве в доступе к финансовым ресурсам;

различия в налоговой политике;

неравномерном развитии инвестиционной инфраструктуры.

Прогнозы UBS до 2030 года

Аналитики банка ожидают, что средний уровень богатства в мире продолжит расти. США снова возглавляют этот рейтинг будущего роста, далее — Китай.

Прогноз на следующие пять лет:

США останутся флагманом прироста миллионеров. Китай подтянется, но вряд ли опередит. Европа будет расти медленно из-за регуляторных ограничений и налоговой политики. Развивающиеся страны могут удивить, если интегрируются в глобальные финансовые рынки.

Кто будет следующим

Все больше людей в мире открывают для себя возможности инвестирования. Развитие цифровых платформ, онлайн-банкинга, доступ к ETF-фондам и криптовалютам значительно снижают порог входа в мир больших денег. Но настоящий капитал строится годами — через финансовую грамотность, осмотрительность и стратегическое мышление.

Как сообщалось, финансовое благо получие может значительно улучшиться благодаря простым, но эффективным правилам. Если вы хотите жить в достатке и изменить свое материальное положение к лучшему, стоит внедрить определенные финансовые привычки. Придерживаясь их, вы сможете достичь стабильности и обеспеченности. Главное — это последовательность и дисциплина в ваших действиях.

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