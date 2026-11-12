Мужчина настраивает газовый котел. Фото: Pexels

Выбор газового отопления — это не всегда вопрос экономии. Чтобы системы работали максимально эффективно и не "съедали" лишний бюджет, важно правильно настроить температурный режим самого котла. Современные газовые котлы привлекают тем, что не нужно беспокоиться о закупке и хранении твёрдого топлива. Однако экономия напрямую зависит от типа оборудования и правильной настройки теплоносителя.

Об этом сообщает польское издание kb.pl, передают Новини.LIVE.

Реклама

Как настроить конденсационный газовый котел

Конденсационные котлы считаются самыми популярными благодаря высокому КПД и безопасности. Они забирают воздух для горения с улицы и не требуют специальной вентиляции помещения.

Главное правило для такого оборудования — работа в низкотемпературном режиме. Стандартным режимом, благодаря которому можно хорошо обогреть дом и сэкономить средства, считается тот, при котором температура теплоносителя не превышает 50 градусов тепла.

Максимальная температура на котле не должна превышать 57 градусов. При превышении этого порога процесс конденсации прекращается, и котел теряет свои главные преимущества, превращаясь в обычный, что может значительно ударить по кошельку.

Читайте также:

На что ориентироваться при настройке традиционного газового котла

В отличие от конденсационных, традиционные котлы требуют корректировки параметров в зависимости от температуры наружного воздуха:

при морозах до минус 16 градусов на котле рекомендуется выставлять 58 градусов тепла;

если температура на улице опускается до минус 20 градусов, температуру теплоносителя следует повысить до 65 градусов тепла.

Что еще влияет на счет за газ

На общее потребление газа влияет не только котел, но и температура, поддерживаемая в комнатах.

Эксперты советуют использовать термометр с гигрометром, следуя следующему графику:

днем поддерживать температуру на уровне 21 градуса тепла;

ночью достаточно снизить температуру до 19 градусов;

во время длительного отсутствия достаточно поддерживать температуру на уровне 17 градусов.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE сообщали, что украинцам пересчитают счета за поставку газа. Однако каждый потребитель может самостоятельно рассчитать сумму начислений. Чтобы правильно это сделать, нужно учесть период с 1 октября 2025 года по 30 сентября 2026 года.

Также Новини.LIVE сообщали, почему украинцы могут остаться без газа. И речь здесь идет не о долгах. Если ремонтная бригада обнаружит какие-либо неисправности в газовой трубе, без отопления рискует остаться абсолютно весь дом.