Газовая конфорка. Фото: Новини.LIVE

В Украине газоснабжающая компания имеет право прекратить подачу газа в жилой или общественный дом, если обнаружит нарушения, создающие угрозу для жильцов. Речь идет не только об утечках газа, но и о неисправной автоматике, проблемах с вентиляцией и самовольном подключении оборудования.

В каких случаях газ могут перекрыть и что следует проверить владельцам жилья — выясняли Новини.LIVE со ссылкой на Государственную службу Украины по вопросам труда.

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При каких условиях могут отключить газ

В соответствии с приказом № 285 от 15 мая 2015 года Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, оборудование жилых и общественных зданий подлежит отключению от системы газоснабжения с установкой заглушки при наличии определенных нарушений.

В частности, газ могут отключить в следующих случаях:

Утечка газа. Если во время проверки обнаружена утечка, подачу газа прекращают, чтобы предотвратить пожар, взрыв и отравление. Неисправная автоматика безопасности. Газовое оборудование должно быть оснащено исправными системами защиты. Неисправности дымовых и вентиляционных каналов. Повреждение таких каналов создает риск неправильного отвода продуктов сгорания и накопления опасных веществ в помещении. Отсутствие тяги. Если дымовые или вентиляционные каналы не обеспечивают надлежащего отвода продуктов сгорания или вентиляции. Самовольное подключение газового оборудования. Если потребитель без соответствующего согласования подключил газовые приборы или устройства к системе газоснабжения. Отсутствие необходимого технического обслуживания. Газ могут отключить, если собственник, балансодержатель или арендатор не обеспечил техническое обслуживание в соответствии с требованиями правил. Несоответствие системы газоснабжения документации. Если система газоснабжения жилого дома не соответствует проектной и исполнительно-технической документации.

Что делать, если газ в доме отключили

Если газоснабжение прекратили из-за выявленных нарушений, прежде всего нужно выяснить причину отключения. В зависимости от ситуации может потребоваться ремонт оборудования, восстановление вентиляционных или дымовых каналов, устранение утечки или приведение системы газоснабжения в соответствие с технической документацией.

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После устранения нарушений вопрос о возобновлении газоснабжения необходимо согласовать с оператором газораспределительной системы. Самостоятельно снимать заглушки или подключать газовые приборы категорически нельзя.

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