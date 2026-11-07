Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Украинские дома могут остаться без газа: из-за каких нарушений

Украинские дома могут остаться без газа: из-за каких нарушений

Ua ru
7 ноября 2026 07:25
Из-за этого в доме отключат газ: 7 причин прекращения подачи Новини.LIVE
Газовая конфорка. Фото: Новини.LIVE

В Украине газоснабжающая компания имеет право прекратить подачу газа в жилой или общественный дом, если обнаружит нарушения, создающие угрозу для жильцов. Речь идет не только об утечках газа, но и о неисправной автоматике, проблемах с вентиляцией и самовольном подключении оборудования.

В каких случаях газ могут перекрыть и что следует проверить владельцам жилья — выясняли Новини.LIVE со ссылкой на Государственную службу Украины по вопросам труда.

Реклама

При каких условиях могут отключить газ

В соответствии с приказом № 285 от 15 мая 2015 года Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, оборудование жилых и общественных зданий подлежит отключению от системы газоснабжения с установкой заглушки при наличии определенных нарушений.

В частности, газ могут отключить в следующих случаях:

  1. Утечка газа. Если во время проверки обнаружена утечка, подачу газа прекращают, чтобы предотвратить пожар, взрыв и отравление.
  2. Неисправная автоматика безопасности. Газовое оборудование должно быть оснащено исправными системами защиты.
  3. Неисправности дымовых и вентиляционных каналов. Повреждение таких каналов создает риск неправильного отвода продуктов сгорания и накопления опасных веществ в помещении.
  4. Отсутствие тяги. Если дымовые или вентиляционные каналы не обеспечивают надлежащего отвода продуктов сгорания или вентиляции.
  5. Самовольное подключение газового оборудования. Если потребитель без соответствующего согласования подключил газовые приборы или устройства к системе газоснабжения.
  6. Отсутствие необходимого технического обслуживания. Газ могут отключить, если собственник, балансодержатель или арендатор не обеспечил техническое обслуживание в соответствии с требованиями правил.
  7. Несоответствие системы газоснабжения документации. Если система газоснабжения жилого дома не соответствует проектной и исполнительно-технической документации.

Что делать, если газ в доме отключили

Если газоснабжение прекратили из-за выявленных нарушений, прежде всего нужно выяснить причину отключения. В зависимости от ситуации может потребоваться ремонт оборудования, восстановление вентиляционных или дымовых каналов, устранение утечки или приведение системы газоснабжения в соответствие с технической документацией.

Читайте также:

После устранения нарушений вопрос о возобновлении газоснабжения необходимо согласовать с оператором газораспределительной системы. Самостоятельно снимать заглушки или подключать газовые приборы категорически нельзя.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, насколько могут вырасти цены на газ и электричество. Международный валютный фонд предлагает повышать цены в соответствии с требованиями рынка, а не сдерживать их искусственно. Однако в Украине действует мораторий на рост тарифов до конца апреля 2027 года.

Также Новини.LIVE сообщали, нужно ли платить за поверку газовых счетчиков. Обслуживание, проверку и ремонт оплачивает поставщик услуг. Счетчики проверяют один раз в несколько лет.

цены на газ Гоструда газоснабжение газ отключения
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации