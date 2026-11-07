Украинские дома могут остаться без газа: из-за каких нарушений
В Украине газоснабжающая компания имеет право прекратить подачу газа в жилой или общественный дом, если обнаружит нарушения, создающие угрозу для жильцов. Речь идет не только об утечках газа, но и о неисправной автоматике, проблемах с вентиляцией и самовольном подключении оборудования.
В каких случаях газ могут перекрыть и что следует проверить владельцам жилья — выясняли Новини.LIVE со ссылкой на Государственную службу Украины по вопросам труда.
При каких условиях могут отключить газ
В соответствии с приказом № 285 от 15 мая 2015 года Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, оборудование жилых и общественных зданий подлежит отключению от системы газоснабжения с установкой заглушки при наличии определенных нарушений.
В частности, газ могут отключить в следующих случаях:
- Утечка газа. Если во время проверки обнаружена утечка, подачу газа прекращают, чтобы предотвратить пожар, взрыв и отравление.
- Неисправная автоматика безопасности. Газовое оборудование должно быть оснащено исправными системами защиты.
- Неисправности дымовых и вентиляционных каналов. Повреждение таких каналов создает риск неправильного отвода продуктов сгорания и накопления опасных веществ в помещении.
- Отсутствие тяги. Если дымовые или вентиляционные каналы не обеспечивают надлежащего отвода продуктов сгорания или вентиляции.
- Самовольное подключение газового оборудования. Если потребитель без соответствующего согласования подключил газовые приборы или устройства к системе газоснабжения.
- Отсутствие необходимого технического обслуживания. Газ могут отключить, если собственник, балансодержатель или арендатор не обеспечил техническое обслуживание в соответствии с требованиями правил.
- Несоответствие системы газоснабжения документации. Если система газоснабжения жилого дома не соответствует проектной и исполнительно-технической документации.
Что делать, если газ в доме отключили
Если газоснабжение прекратили из-за выявленных нарушений, прежде всего нужно выяснить причину отключения. В зависимости от ситуации может потребоваться ремонт оборудования, восстановление вентиляционных или дымовых каналов, устранение утечки или приведение системы газоснабжения в соответствие с технической документацией.
После устранения нарушений вопрос о возобновлении газоснабжения необходимо согласовать с оператором газораспределительной системы. Самостоятельно снимать заглушки или подключать газовые приборы категорически нельзя.
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