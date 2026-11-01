Проверка счетчика. Фото: Новини.LIVE

Поверка счетчиков нередко сопровождается недоразумениями между потребителями и поставщиками коммунальных услуг. Ведь все приборы учета электроэнергии и природного газа, используемые для бытовых нужд, подлежат обязательной периодической поверке, а также поверке после проведения ремонта. Все расходы на демонтаж, транспортировку, поверку и ремонт счетчиков газа и электроэнергии возлагаются исключительно на поставщиков, а на саму процедуру установлены четкие временные ограничения.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба, передают Новини.LIVE.

Реклама

Кто должен оплачивать поверку, демонтаж и ремонт

Все расходы, связанные с периодической поверкой, обслуживанием и ремонтом приборов учета, осуществляются за счет поставщиков услуг (операторов ГРМ и облэнерго), а не за счет бытового потребителя.

Когда проверяют счетчики

Законодательством четко установлена периодичность, с которой приборы учета должны проходить проверку.

Счетчики газа и устройства преобразования объема:

Читайте также:

класса 1,0 — проверяются 1 раз в 2 года;

класса 1,5 — проверяются 1 раз в 8 лет.

Счетчики электроэнергии проверяются 1 раз в 4 года.

Поверка счетчиков газа, предельный срок которой уже наступил, должна проводиться в течение трех месяцев после завершения отопительного сезона.

Начисление платы при отсутствии счетчика газа

Если на период снятия прибора учета газа нет возможности временно установить другой расчетный счетчик, начисления производятся на основе среднемесячного объема потребления за аналогичный период предыдущего года. Если фактический период потребления составляет менее шести месяцев, расчет производится за этот имеющийся период.

Законодательство также устанавливает четкие временные рамки для возврата или замены прибора:

Если счетчик принадлежит оператору ГРМ, компания обязана установить новый расчетный прибор за свой счет в течение двух месяцев с даты снятия. Если счетчик принадлежит потребителю и признан пригодным, оператор ГРМ обязан вернуть и установить его в течение двух месяцев с даты снятия. Если счетчик потребителя признан непригодным: решение о целесообразности его ремонта принимает оператор ГРМ. Если ремонт целесообразен — отремонтированный прибор устанавливают в течение двух месяцев с даты снятия.

Если ремонт нецелесообразен, то оператор ГРМ обязан в течение 15 рабочих дней после получения результатов поверки бесплатно установить расчетный счетчик аналогичного типоразмера, вернуть потребителю его непригодный прибор и письменно уведомить о принятом решении. Отказаться от установки счетчика оператора ГРМ в таком случае потребитель не может.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, изменятся ли тарифы на газ в ноябре. В Украине до весны действует мораторий на повышение цен. Поэтому для бытовых потребителей стоимость голубого топлива в ноябре останется фиксированной.

Также Новини.LIVE сообщали о новом поставщике газа в ЕС. Речь идет о Румынии, которая установила мелководную добывающую платформу Neptun Alpha. Первые поставки планируется начать уже в 2027 году.