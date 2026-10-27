Мужчина возле счетчика. Фото: УНИАН

Украинцы смогут зарабатывать только за бережливое использование электроэнергии. Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП) одобрила проект изменений в Правила розничного рынка электроэнергии. Документ вводит европейские механизмы управления спросом, которые позволят бизнесу и бытовым потребителям получать денежное вознаграждение за сознательное изменение графика и объемов использования электроэнергии в пиковые часы.

Об этом сообщает сам регулятор НКРЭКП, передают Новини.LIVE.

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Как будет работать новый механизм

Суть реформы заключается в том, чтобы стимулировать потребителей переносить энергоемкие процессы из часов максимальной нагрузки энергосистемы в непиковые часы. Главным звеном этой системы станут так называемые агрегаторы и договоры с ними. Это новые участники рынка, которые объединяют мощности отдельных потребителей для совместного управления спросом.

Например, предприятия могут перенести работу отдельных цехов, линий или энергоемкого оборудования на ночное время или часы наименьшей нагрузки. А домохозяйства — изменить графики использования мощной бытовой техники: стиральных машин, бойлеров, зарядных станций и т. п.

Если потребитель соблюдает согласованные условия договора с агрегатором относительно ограничения или сдвига потребления, он получает за это соответствующие выплаты.

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Для украинской энергосистемы внедрение агрегаторов является критически важным инструментом балансирования в нынешних условиях. Это позволит сглаживать вечерние и утренние пики, эффективнее использовать имеющиеся генерирующие мощности и избегать отключений света.

Нужно ли менять нынешнего поставщика электроэнергии

Менять поставщика электроэнергии не нужно. Для участия в программе управления спросом у потребителя будут два параллельных и независимых договора:

Со своим поставщиком электроэнергии — на покупку и поставку электроэнергии. С агрегатором — на участие в программах управления спросом и выплату денежного вознаграждения.

Какую сумму денежного вознаграждения выплатят

Конкретной суммы выплаты пока нет. Однако регулятор обещает опубликовать проект постановления на официальном сайте, в котором будут более подробно изложены новые условия сотрудничества между потребителями и агрегаторами.

Изменения разработаны во исполнение Закона Украины № 4834-IX в рамках гармонизации отечественного законодательства с требованиями Европейского Союза.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как сэкономить на электроэнергии. С наступлением холодного времени года счета украинцев могут вырасти в разы. Однако даже установка того же самого двухзонного счетчика на электричество может значительно сэкономить бюджет потребителя.

Также Новини.LIVE сообщали о скидках от украинского поставщика газа. Правда, ее размер составляет всего лишь 1%. Однако при активном использовании голубого топлива можно значительно сэкономить.