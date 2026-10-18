Монета номиналом 1 копейка 1992 года. Фото: кадр из видео/Монеты Ягодки (YouTube)

Украинские монеты разных годов чеканки могут стоить дорого на рынке нумизматики. Коллекционеры готовы платить большие суммы за металлические изделия с интересными особенностями. В частности выгодно продавать копейки 1992 года выпуска, поскольку они нередко отличаются интересными элементами дизайна. Мы узнали, на чем украинцам удастся заработать.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на специализированный портал "Монеты-ягодки".

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1 копейка 1992 года

Номинал давно выведен из наличного обращения, однако коллекционеры ищут редкие экземпляры и готовы платить до 14 000 грн в среднем. Согласно информации на портале, дорогими считаются три штампа с такими характерными особенностями дизайна:

1.11АЕ — круглая верхушка листа и крупные ягоды;

1.2АА — прямая верхушка листа и маленькие ягоды;

1.35АА — ступенчатая верхушка и маленькие ягоды.

Первая разновидность стоит в среднем от 8 000 до 14 000 грн и считается самой дорогой, вторая — от 800 до 1 500 грн, третья — от 10 000 до 11 000 грн. Чем лучше состояние монеты, тем больше удастся заработать.

"На аукционах можно увидеть в продаже магнитные, немагнитные копейки, изготовленные из различных металлов — это пробные монеты или копейки, изготовленные специально для заработка на нумизматах", — уточнили специалисты.

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1 копейка из годовых наборов НБУ

Национальный банк периодически выпускал годовые наборы монет небольшим тиражом. 1 копейка 1994 и 1996 годов как раз вошла в такие коллекции. Металлические изделия не находились в обращении, хотя изредка могли попадать в оборот. Цена бывших в употреблении монет на аукционах обычно ниже.

1 копейка 1994 года чеканилась из нержавеющей стали, известно о существовании лишь одной разновидности 1БВ. Средняя стоимость колеблется в диапазоне 3 500-8 000 грн. Иногда в интернете встречаются объявления о продаже "хулиганок" — монет, изготовленных специально для наживы на нумизматах.

1 копейка 1996 года отличается двумя штампами:

1БА — крупные ягоды, в гроздьях № 7 и 8 хвостик примыкает;

1БВ — маленькие ягоды, в гроздьях № 7 и 8 хвостик не примыкает.

Первую разновидность можно продать в среднем за 1 300-2 000 грн, а вторая стоит от 2 000 до 3 000 грн. Однако конечный доход зависит от интереса нумизматов и спроса: в свое время на Violity копейку 1996 года чеканки продали за 6 504 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что Королевский монетный двор Великобритании выпустит металлическое изделие к 25-летию фильмов "Властелин колец". Первая часть культовой трилогии увидела свет в далеком 2001 году. На монете планируют изобразить знакомые символы и персонажей.

Также Новини.LIVE рассказывали, что украинцы могут заработать деньги на бракованных монетах. Коллекционеры готовы платить немалые суммы за копейки с дефектами и уникальными особенностями дизайна. Мы разобрались, какие штампы и номиналы стоит искать для продажи в 2026 году.