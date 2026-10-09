Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Британия выпустит серию монет в честь "Властелина колец": какая стоимость

Британия выпустит серию монет в честь "Властелина колец": какая стоимость

Ua ru
9 октября 2026 18:15
Великобритания выпустит серию монет к 25-летию "Властелина колец": как они будут выглядеть (фото)
Монета с Оком Саурона. Фото: The Royal Mint

Поклонники "Властелина колец" получили возможность пополнить свои коллекции необычными монетами. В Великобритании решили отметить 25-летие культовой кинотрилогии выпуском специальной коллекционной серии. На монетах появятся знакомые символы и персонажи, а некоторые экземпляры будут иметь интересную особенность.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Королевский монетный двор Великобритании.

Реклама

Как выглядят новые монеты

Королевский монетный двор Великобритании подготовил серию из семи коллекционных монет, посвященных 25-летию выхода фильма "Властелин колец: Братство кольца". Каждая монета имеет номинал 50 пенсов, однако ее коллекционная стоимость — 15 фунтов стерлингов, или примерно 890 гривен.

Первая монета посвящена Единому Кольцу. На одной стороне размещен портрет британского короля Чарльза III, а на другой — тематический рисунок с Кольцом.

Перша монета з серії, присвяченої “Володарю перснів”
Первая монета из серии, посвященной "Властелину колец". Фото: The Royal Mint

Самую интересную особенность имеют экземпляры из драгоценных металлов. На их поверхности спрятано Око Саурона, которое проявляется под определенным углом освещения. Для этого мастера монетного двора создали специальный рельеф, который направляет свет так, чтобы образовывалось скрытое изображение.

Читайте также:
Монета з Оком Саурона
Монета с Глазом Саурона. Фото: The Royal Mint

Когда выпустят всю коллекцию

Остальные шесть монет будут посвящены персонажам и событиям трех фильмов. Всю коллекцию будут выпускать постепенно в течение трех лет:

  • в 2026 году — три монеты;
  • в 2027 году — еще две;
  • в 2028 году — последние две.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие старые украинские копейки можно продать коллекционерам за тысячи гривен. Например, за 25 копеек 1992 года с редким штампом на аукционе уже предложили 3 559 гривен. Ценность имеют и монеты с необычными дефектами, поэтому стоит проверить старую мелочь, прежде чем тратить ее в магазине.

Также Новини.LIVE писали, как в Финляндии нашли огромный клад эпохи викингов. Любитель Калле Лаппинен обнаружил тысячи монет, украшений и других ценностей, спрятанных в берестовых контейнерах. Находку уже передали под охрану специалистов, которые попытаются выяснить, кому принадлежало это богатство.

Великобритания монеты Властелин колец коллекция коллекционер
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации