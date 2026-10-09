Великобритания выпустит серию монет к 25-летию "Властелина колец": как они будут выглядеть (фото)

Монета с Оком Саурона. Фото: The Royal Mint

Поклонники "Властелина колец" получили возможность пополнить свои коллекции необычными монетами. В Великобритании решили отметить 25-летие культовой кинотрилогии выпуском специальной коллекционной серии. На монетах появятся знакомые символы и персонажи, а некоторые экземпляры будут иметь интересную особенность.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Королевский монетный двор Великобритании.

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Как выглядят новые монеты

Королевский монетный двор Великобритании подготовил серию из семи коллекционных монет, посвященных 25-летию выхода фильма "Властелин колец: Братство кольца". Каждая монета имеет номинал 50 пенсов, однако ее коллекционная стоимость — 15 фунтов стерлингов, или примерно 890 гривен.

Первая монета посвящена Единому Кольцу. На одной стороне размещен портрет британского короля Чарльза III, а на другой — тематический рисунок с Кольцом.

Первая монета из серии, посвященной "Властелину колец". Фото: The Royal Mint

Самую интересную особенность имеют экземпляры из драгоценных металлов. На их поверхности спрятано Око Саурона, которое проявляется под определенным углом освещения. Для этого мастера монетного двора создали специальный рельеф, который направляет свет так, чтобы образовывалось скрытое изображение.

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Когда выпустят всю коллекцию

Остальные шесть монет будут посвящены персонажам и событиям трех фильмов. Всю коллекцию будут выпускать постепенно в течение трех лет:

в 2026 году — три монеты;

в 2027 году — еще две;

в 2028 году — последние две.

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