Британія випустить серію монет до 25-річчя "Володаря перснів": який вигляд матимуть (фото)

Монета з Оком Саурона. Фото: The Royal Mint

Шанувальники "Володаря перснів" отримали нагоду поповнити свої скарбнички незвичайними монетами. У Великій Британії вирішили відзначити 25-річчя культової кінотрилогії випуском спеціальної колекційної серії. На монетах з'являться знайомі символи та персонажі, а деякі екземпляри матимуть цікаву особливість.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Королівський монетний двір Великої Британії.

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Як виглядають нові монети

Королівський монетний двір Великої Британії підготував серію із семи колекційних монет, присвячених 25-річчю виходу фільму "Володар перснів: Братство персня". Кожна монета має номінал 50 пенсів, однак її колекційна вартість — 15 фунтів стерлінгів, або приблизно 890 гривень.

Першу монету присвятили Єдиному Персню. На одному боці розмістили портрет британського короля Чарльза III, а на іншому — тематичний малюнок з Перснем.

Перша монета з серії, присвяченій “Володарю перснів”. Фото: The Royal Mint

Найцікавішу особливість мають екземпляри з дорогоцінних металів. На їхній поверхні приховали Око Саурона, яке проявляється під певним кутом освітлення. Для цього майстри монетного двору створили спеціальний рельєф, який спрямовує світло так, щоб утворювалося приховане зображення.

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Монета з Оком Саурона. Фото: The Royal Mint

Коли випустять усю колекцію

Решту шість монет присвятять персонажам і подіям трьох фільмів. Усю колекцію випускатимуть поступово протягом трьох років:

у 2026 році — три монети;

у 2027 році — ще дві;

у 2028 році — останні дві.

Раніше Новини.LIVE розповідали, які старі українські копійки можна продати колекціонерам за тисячі гривень. Наприклад, за 25 копійок 1992 року з рідкісним штампом на аукціоні вже запропонували 3 559 гривень. Цінність мають і монети з незвичними дефектами, тому варто перевірити стару дрібноту, перш ніж витрачати її в магазині.

Також Новини.LIVE писали, як у Фінляндії знайшли величезний скарб доби вікінгів. Аматор Калле Лаппінен знайшов тисячі монет, прикраси та інші цінності, заховані в берестових контейнерах. Знахідку вже передали під охорону фахівців, які спробують з’ясувати, кому належало це багатство.