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Головна Економіка Продаж українських монет: які копійки принесуть непоганий дохід у 2026 році

Продаж українських монет: які копійки принесуть непоганий дохід у 2026 році

Ua ru
18 жовтня 2026 08:25
Монета номіналом 1 копійка: скільки коштують штампи 1992, 1994 та 1996 років випуску Кадр із відео/Монети Ягідки (YouTube)
Монета номіналом 1 копійка 1992 року. Фото: кадр із відео/Монети Ягідки (YouTube)

Українські монети різних років карбування можуть дорого коштувати на ринку нумізматики. Колекціонери готові платити великі суми за металеві вироби з цікавими особливостями. Зокрема вигідно продавати копійки 1992 року виготовлення, оскільки вони нерідко характеризуються цікавими елементами дизайну. Ми дізналися, на чому вдасться заробити українцям.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на спеціалізований портал "Монети-ягідки".

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1 копійка 1992 року

Номінал давно вивели з готівкового обігу, проте колекціонери шукають рідкісні екземпляри і готові платити до 14 000 грн у середньому. Згідно з інформацією на порталі, дорогими вважаються три штампи з такими характерними особливостями дизайну:

  • 1.11АЕ — кругла верхівка листа і великі ягоди;
  • 1.2АА — пряма верхівка листа і маленькі ягоди;
  • 1.35АА — ступінчаста верхівка і маленькі ягоди.

Перший різновид коштує у середньому від 8 000 до 14 000 грн і вважається найдорожчим, другий — від 800 до 1 500 грн, третій — від 10 000 до 11 000 грн. Чим кращий стан монети, тим більше вдасться заробити.

"На аукціонах можна побачити у продажі магнітні, немагнітні копійки, виготовлені з різних металів — це пробні монети або копійки, виготовлені спеціально для заробітку на нумізматах", — уточнили фахівці.

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1 копійка з річних наборів НБУ

Національний банк періодично випускав річні набори монет невеликим тиражем. 1 копійка 1994 та 1996 років якраз увійшла в такі колекції. Металеві вироби не перебували в обігу, хоча зрідка могли потрапляти в експлуатацію. Ціна вживаних грошей на аукціонах зазвичай нижча.

1 копійка 1994 року карбувалась із неіржавіючої сталі, відомо про існування лише одного різновиду 1БВ. Середня вартість коливається у діапазоні 3 500-8 000 грн. Іноді в інтернеті трапляються оголошення про продаж "хуліганок" — монет, виготовлених спеціально для заробітку на нумізматах.

1 копійка 1996 року характеризується двома штампами:

  • 1БА — великі ягоди, у гронах №7 та 8 хвостик примикає;
  • 1БВ — маленькі ягоди, у гронах №7 та 8 хвостик не примикає.

Перший різновид можна продати в середньому за 1 300-2 000 грн, а другий коштує від 2 000 до 3 000 грн. Однак кінцевий заробіток залежить від цікавості нумізматів і попиту: свого часу на Violity копійку 1996 року карбування продали за 6 504 грн.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що Королівський монетний двір Великої Британії випустить металевий виріб до 25-річчя фільмів "Володар перснів". Перша частина культової трилогії побачила світ у далекому 2001 році. На монеті планують викарбувати знайомі символи та персонажів.

Також Новини.LIVE розповідали, що українці можуть заробити гроші на бракованих монетах. Колекціонери готові платити чималі суми за копійки з дефектами та унікальними особливостями дизайну. Ми розібралися, які штампи і номінали варто шукати на продаж у 2026 році.

гроші монети продаж колекціонер копійки
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська

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