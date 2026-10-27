Мужчина держит деньги в руке. Фото: Новини.LIVE

Вопрос экономии на жилищно-коммунальных услугах волнует многих украинцев, особенно актуальным он становится осенью и зимой, когда расходы кратно возрастают. Универсального способа снизить платежки, к сожалению, не существует, ведь бытовые потребности и привычки у всех разные. Впрочем, есть множество мелочей, которые в совокупности могут сэкономить не одну тысячу гривен, сократив счета на 30% или даже больше.

Как платить меньше за коммунальные услуги без субсидий и льгот, разбирались Новини.LIVE.

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Счетчики — первый шаг к экономии

Энергетики рекомендуют украинцам подумать об установке двухзонного счетчика электроэнергии, который позволяет платить со скидкой 50% в ночное время. Устройство может быстро окупиться и приносить выгоду, если перенести основное потребление на период с 23:00 до 7:00.

Вместе с тем счетчики воды, тепла и газа позволяют контролировать расходы и платить только за фактически потребленные объемы услуг, а не по "средним начислениям" по дому. Если счетчики не установлены, стоит это исправить.

Уже установленные счетчики требуют регулярной поверки, особенно это касается воды. Если проигнорировать эту процедуру, потребление будут рассчитывать не по показателям, и сумма в счете может значительно увеличиться.

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Бытовые привычки и замена лампочек

Для украинцев не станет новостью, что LED-лампы гораздо экономичнее обычных. Если установить их во всех комнатах, то расход электроэнергии на освещение уменьшится в 8-10 раз. Дополнительно сэкономить до 100 грн ежемесячно поможет элементарная привычка — выключать свет в пустых комнатах.

Что еще поможет "урезать" счета:

стирка при температуре 30-40 °C;

нагрев бойлера до 50-55 °C;

использование "умных" розеток для автоматического отключения техники.

Также стоит не оставлять кран открытым во время чистки зубов, не загружать стиральную машину только наполовину и не кипятить полный чайник, если нужна небольшая порция воды. Если ежемесячная экономия воды и света достигнет хотя бы 10%, уже можно не переплачивать несколько сотен гривен. Если же смотреть в разрезе года, можно сэкономить тысячи гривен.

Сокращение теплопотерь в доме

Щели в окнах, дверях или стенах уносят из помещения часть тепла, поэтому приходится повышать температуру отопления и переплачивать в зимний период. Чтобы не тратить деньги на обогрев улицы, стоит заклеить щели в окнах герметиком или лентой, установить уплотнители на двери и задергивать шторы на окнах на ночь.

Такие простые меры могут помочь сократить потери тепла до 15%. Если же заняться серьезным утеплением крыши и стен, можно добиться более ощутимой экономии.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут сократить расходы на газ. Для этого можно получить скидку от поставщика, а также изменить способ оплаты и избежать комиссий. Также рекомендуется следить за сроком поверки счетчиков.

Кроме того, Новини.LIVE писали о 100% компенсации коммунальных услуг. Такой вариант поддержки получают люди с инвалидностью, полученной в результате войны. Льгота покрывает расходы на газ, тепло, воду, свет и другие коммунальные платежи.