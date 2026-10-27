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Головна Економіка Гроші йдуть "в повітря": як зменшити платіжки за комуналку

Гроші йдуть "в повітря": як зменшити платіжки за комуналку

Ua ru
27 жовтня 2026 16:33
Комуналка може стати дешевшою на 30%: які звички допоможуть заощадити Новини.LIVE
Чоловік тримає гроші в руці. Фото: Новини.LIVE

Питання економії на житлово-комунальних послугах хвилює багатьох українців, особливо актуальним воно стає восени та взимку, коли витрати кратно зростають. Універсального способу зменшити платіжки, на жаль, не існує, адже побутові потреби та звички у всіх різні. Втім, є безліч дрібниць, які в комплексі можуть зберегти не одну тисячу гривень, скоротивши платіжки на 30% чи навіть більше.

Як платити менше за комуналку без субсидії та пільг, розбиралися Новини.LIVE.

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Лічильники — перший крок до економії 

Енергетики рекомендують українцям  подумати про встановлення двозонного лічильника електроенергії, який дає змогу платити з 50% знижкою в нічний період. Пристрій може швидко окупитися та приносити вигоду, якщо перенести основне споживання на період з 23:00 до 7:00.

Разом з тим лічильники води, тепла та газу дозволяють контролювати витрати та платити тільки за фактично спожиті об'єми послуг, а не за "середніми нарахуваннями" по будинку. Якщо лічильники не встановлені, варто це виправити.

Вже встановлені лічильники потребують регулярної повірки, особливо це стосується води. Якщо проігнорувати процедуру, споживання рахуватимуть не за показниками й платіжка може відчутно збільшитися. 

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Побутові звички та заміна лампочок

Для українців не стане новиною, що LED лампи набагато економніші за звичайні. Якщо встановити їх у всіх кімнатах, то витрата електроенергії на освітлення зменшиться в 8-10 разів. Додатково зекономити до 100 грн щомісячно допоможе елементарна звичка — вимикати світло у порожніх кімнатах. 

Що ще допоможе "урізати" платіжки: 

  • прання при температурі 30-40°C;
  • нагрів бойлера до 50-55°C;
  • використання розумних розеток для автоматичного відключення техніки.

Також варто не тримати кран відкритим під час чищення зубів, не заповнювати пральну машину лише на половину та кип'ятити повний чайник, якщо потрібна невелика порція води. Якщо щомісячна економія води та світла сягне хоча б 10%, вже можна не переплачувати кілька сотень гривень. Якщо ж дивитися в розрізі року, можна заощадити тисячі гривень. 

Зменшення тепловтрати в будинку

Щілини у вікнах, дверях чи стінах забирають з приміщення частину тепла, тому доводиться підвищувати температуру опалення і переплачувати в зимовий період. Щоб не витрачати гроші на обігрів вулиці, варто заклеїти щілини вікон герметиком або стрічкою, встановити ущільнювачі на двері та зашторювати вікна на ніч. 

Такі прості кроки можуть допомогти зменшити втрати тепла до 15%. Якщо ж зайнятися серйозним утепленням даху та стін, можна отримати відчутнішу економію. 

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що українці можуть скоротити витрати на газ. Для цього можна отримати знижку від постачальника, а також змінити спосіб оплати та уникнути комісій. Також рекомендують слідкувати за повірочним періодом лічильників.

Також Новини.LIVE писали про 100% компенсацію комунальних послуг. Такий варіант підтримки отримують люди з інвалідністю внаслідок війни. Пільга покриває витрати на газ, тепло, воду, світло та інші платіжки. 

комунальні послуги електроенергія опалення як зекономити комуналку платіжка
Владислав Писаренко - редактор
Автор:
Владислав Писаренко

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