Чоловік біля лічильника. Фото: УНІАН

Українці матимуть змогу заробити тільки за дбайливе користування електроенергією. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила проєкт змін до Правил роздрібного ринку електричної енергії. Документ запроваджує європейські механізми управління попитом, які дозволять бізнесу та побутовим споживачам отримувати грошову винагороду за свідому зміну графіка та обсягів використання електроенергії у пікові години.

Про це повідомляє сам регулятор НКРЕКП, передають Новини.LIVE.

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Як працюватиме новий механізм

Суть реформи полягає в тому, щоб стимулювати споживачів переносити енергоємні процеси з годин максимального навантаження енергосистеми в непікові години. Головною ланкою цієї системи стануть так звані агрегатори і договори з ними. Це нові учасники ринку, які об'єднують потужності окремих споживачів для спільного управління попитом.

Наприклад, підприємства можуть перенести роботу окремих цехів, ліній чи енергоємного обладнання на нічний час або години найменшого навантаження. А домогосподарства змінити графіки використання потужної побутової техніки: пральних машин, бойлерів, зарядних станцій тощо.

Якщо споживач дотримується узгоджених умов договору з агрегатором щодо обмеження чи зсуву споживання, він отримує за це відповідні виплати.

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Чи потрібно змінювати нинішнього постачальника світла

Змінювати постачальника електроенергії не потрібно. Для участі в програмі управління попитом споживач матиме два паралельні та незалежні договори:

Зі своїм електропостачальником — на купівлю та постачання електричної енергії. З агрегатором — на участь у програмах управління попитом та виплату грошової винагороди.

Яку суму грошової винагороди виплатять

Конкретної суми виплати поки немає. Проте регулятор обіцяє оприлюднити проєкт постанови на офіційному вебсайті, у якому буде детальніше розписано нові умови співпраці між споживачами і агрегаторами.

Зміни розроблено на виконання Закону України № 4834-IX у межах гармонізації вітчизняного законодавства з вимогами Європейського Союзу.

З чим ще варто ознайомитись

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