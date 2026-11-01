Перевірка лічильника. Фото: Новини.LIVE

Повірка лічильників нерідко супроводжується непорозуміннями між споживачами та постачальниками комунальних послуг. Адже всі прилади обліку електроенергії та природного газу, що використовуються для побутових потреб, підлягають обов'язковій періодичній повірці, а також повірці після проведення ремонту. Усі витрати на демонтаж, транспортування, повірку та ремонт лічильників газу й електроенергії покладено виключно на постачальників, а для самої процедури діють чіткі часові обмеження.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба, передають Новини.LIVE.

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Хто має оплачувати повірку, демонтаж та ремонт

Усі витрати, пов'язані з періодичною повіркою, обслуговуванням і ремонтом приладів обліку, здійснюються за рахунок постачальників послуг (операторів ГРМ та обленерго), а не на побутового споживача.

Коли перевіряють лічильники

Законодавством чітко встановлено періодичність, з якою прилади обліку мають проходити перевірку.

Лічильники газу та пристрої перетворення об'єму:

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класу 1,0 — повіряються 1 раз на 2 роки;

класу 1,5 — повіряються 1 раз на 8 років.

Лічильники електроенергії перевіряються 1 раз на 4 роки.

Повірка лічильників газу, граничний термін якої вже настав, має проводитися протягом трьох місяців після завершення опалювального сезону.

Нарахування плати під час відсутності лічильника газу

Якщо на період зняття приладу обліку газу немає можливості тимчасово встановити інший розрахунковий лічильник, нарахування здійснюються на основі середньомісячного обсягу споживання за аналогічний період попереднього року. Якщо фактичний період споживання становить менше шести місяців, розрахунок береться за цей наявний період.

Законодавство також установлює чіткі часові рамки для повернення або заміни приладу:

Якщо лічильник належить оператору ГРМ, компанія зобов'язана встановити новий розрахунковий прилад за власний рахунок протягом двох місяців із дати зняття. Якщо лічильник належить споживачу й визнаний придатним, оператор ГРМ зобов'язаний повернути та змонтувати його протягом двох місяців із дати зняття. Якщо лічильник споживача визнано непридатним: рішення про доцільність його ремонту приймає оператор ГРМ. Якщо ремонт доцільний — відремонтований прилад встановлюють протягом двох місяців із дати зняття.

Якщо ремонт недоцільний, то оператор ГРМ зобов'язаний протягом 15 робочих днів після отримання результатів повірки безкоштовно встановити розрахунковий лічильник аналогічного типорозміру, повернути споживачу його непридатний прилад та письмово повідомити про прийняте рішення. Відмовитися від встановлення лічильника оператора ГРМ у такому разі споживач не може.

З чим ще варто ознайомитись

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Також Новини.LIVE повідомляли про нового постачальника газу до ЄС. Йдеться про Румунію, яка встановила мілководну видобувну платформу Neptun Alpha. Перші транспортування планують запустити вже у 2027 році.