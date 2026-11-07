Газова конфорка. Фото: Новини.LIVE

В Україні газопостачальна компанія має право припинити подачу газу до житлового або громадського будинку, якщо виявить порушення, які створюють загрозу для мешканців. Йдеться не лише про витоки газу, а й про несправну автоматику, проблеми з вентиляцією та самовільне підключення обладнання.

У яких випадках газ можуть перекрити та що варто перевірити власникам житла — дізнавались Новини.LIVE з посиланням Державну службу України з питань праці.

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За яких умов можуть відключити газ

Відповідно до наказу № 285 від 15 травня 2015 року Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, обладнання житлових і громадських будинків підлягає відключенню від системи газопостачання з установленням заглушки за наявності визначених порушень.

Зокрема, газ можуть відключити у таких випадках:

Витік газу. Якщо під час перевірки виявили витік, подачу газу припиняють, щоб запобігти пожежі, вибуху та отруєнню. Несправна автоматика безпеки. Газове обладнання має бути оснащене справними системами захисту. Несправності димових і вентиляційних каналів. Пошкодження таких каналів створює ризик неправильного відведення продуктів згоряння та накопичення небезпечних речовин у приміщенні. Відсутність тяги. Якщо димові або вентиляційні канали не забезпечують належного відведення продуктів згоряння чи вентиляції. Самовільне підключення газового обладнання. Якщо споживач без відповідного погодження під'єднав газові прилади або пристрої до системи газопостачання. Відсутність необхідного технічного обслуговування. Газ можуть відключити, якщо власник, балансоутримувач або орендар не забезпечив технічне обслуговування відповідно до вимог правил. Невідповідність системи газопостачання документації. Якщо система газопостачання житлового будинку не відповідає проєктній та виконавчо-технічній документації.

Що робити, якщо газ у будинку відключили

Якщо газопостачання припинили через виявлені порушення, насамперед потрібно з'ясувати причину відключення. Залежно від ситуації може знадобитися ремонт обладнання, відновлення вентиляційних або димових каналів, усунення витоку чи приведення системи газопостачання у відповідність до технічної документації.

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Після усунення порушень питання відновлення газопостачання потрібно узгодити з оператором газорозподільної системи. Самостійно знімати заглушки або підключати газові прилади категорично не можна.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, наскільки можуть зрости ціни на газ та світло. Міжнародний валютний фонд пропонує підвищувати ціни відповідно до вимог ринку, а не стримувати їх штучно. Однак в Україні діє мораторій на ріст тарифів до кінця квітня 2027 року.

Також Новини.LIVE повідомляли, чи треба сплачувати за повірку газових лічильників. Обслуговування, перевірку і ремонт оплачує постачальник послуг. Перевіряють лічильники 1 раз на декілька років.