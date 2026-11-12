Чоловік налаштовує газовий котел. Фото: Pexels

Вибір газового опалення — це не завжди про економію. Щоб системи працювали максимально ефективно та не "зʼїдали" зайвий бюджет, важливо правильно встановити температурний режим самого котла. Сучасні газові котли приваблюють відсутністю потреби турбуватися про закупівлю та зберігання твердого палива. Проте економія безпосередньо залежить від типу обладнання та правильного налаштування теплоносія.

Про це повідомяє польське видання kb.pl, передають Новини.LIVE.

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Як налаштувати конденсаційний газовий котел

Конденсаційні котли вважаються найпопулярнішими завдяки високому ККД та безпечності. Вони забирають повітря для горіння з вулиці й не вимагають спеціальної вентиляції приміщення.

Головне правило для такого обладнання — робота в низькотемпературному режимі. Стандартним режимом, завдяки якому можна добре обігріти оселю і заощадити кошти вважається, коли температура теплоносія не перевищує 50 градусів тепла.

Максимальна температура на котлі не повинна перевищувати 57 градусів. При перевищенні цього порога процес конденсації припиняється, і котел втрачає свої головні переваги, перетворюючись на звичайний, що значно може вдарити по гаманцю.

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На що орієнтуватись при налаштуванні традиційного газового котла

На відміну від конденсаційних, традиційні котли потребують корекції параметрів залежно від зовнішньої температури:

при морозах до мінус 16 градусів на котлі, рекомендується виставляти 58 градусів тепла;

якщо температура на вулиці опускається до мінус 20 градусів, показник теплоносія варто підняти до 65 градусів тепла.

Що ще впливає на платіжку

На загальне споживання газу впливає не лише котел, а й температура, яка підтримується в кімнатах.

Експерти радять використовувати термометр із гігрометром із дотриманням такого графіка:

вдень зробити температуру на рівні 21 градуса тепла;

уночі достатньо знизити температуру до 19 градусів;

під час тривалої відсутності достатньо підтримувати температуру на рівні 17 градусів.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, що українцям перерахують платіжки щодо постачання газу. Однак кожен споживач може самостійно порахувати суму нарахувань. Щоб правильно це зробити, треба врахувати періоди з 1 жовтня 2025 року до 30 вересня 2026 року.

Також Новини.LIVE повідомляли, чому українці можуть залишитись без газу. І тут йдеться не про борги. Якщо ремонтна бригада виявить будь-які несправності в газовій трубі, без опалення ризикують залишитись абсолютно весь будинок.