Гроші та платіжка на тлі газової плити. Фото: Новини.LIVE

В Україні перерахунок платіжок за доставку газу відбувається з 1 січня кожного року. Тариф на послугу захищений мораторієм, а тому залишається незмінним. Однак у деяких споживачів розмір щомісячного платежу може змінитися — як в бік збільшення, так і зменшення. Сума залежатиме не тільки від вартості послуги, а й від обсягу споживання за попередній газовий рік.

Про це повідомляють "Газмережі", передають Новини.LIVE.

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Як розраховують платіж за доставку газу

Щомісячна плата за розподіл газу залишається однаковою протягом календарного року, незалежно від сезонних факторів, адже влітку газу споживається менше, а взимку більше. Це можна пояснити нюансами розрахунку.

Для визначення розміру щомісячного платежу беруть обсяг газу, спожитий домогосподарством за попередній газовий рік та ділять на 12 місяців. Далі цю суму множать на діючий тариф, який відрізняється залежно від регіону та оператора ГРМ.

Газовий рік триває з 1 жовтня до 30 вересня. Тобто, для розрахунку вартості послуги на 2027 рік буде враховуватися обсяг використаних кубометрів газу за період з 1 жовтня 2025 року до 30 вересня 2026 року.

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Як зміниться платіжка з 1 січня 2027 року

Кожен споживач може самостійно розрахувати вартість доставки газу з 1 січня. Для початку варто проаналізувати споживання за період з 1 жовтня 2025 року до 30 вересня 2026 року, а далі всього дві прості дії.

Розберемо на прикладі: сім'я упродовж попереднього газового року використала 1200 кубометрів газу. Цю загальну цифру ділимо на 12 (місяців) і отримуємо 100 кубометрів. Далі ці 100 кубів множать на тариф на розподіл, встановлений Регулятором. В результаті отримуємо розмір щомісячного платежу.

Чому плату ділять на 12 місяців

Механізм насамперед застосовується для захисту домогосподарств від надмірних витрат. Якби плату за доставку розраховували за споживанням кожного місяці, сім'ї з газовим опаленням платили б в рази більше саме взимку, коли зростають і витрати на сам газ.

Рівні щомісячні платежі дозволяють споживачам платити поступово, без різких коливань вартості послуги залежно від сезону.

Скільки платити, якщо газом не користувалися

Доставка газу — обов'язковий платіж, який нараховується навіть коли домогосподарство фактично не користувалось ресурсом. Для таких випадків передбачена мінімальна річна замовлена потужність для побутових споживачів.

Показник залежить від кількості газових приладів в будинку:

якщо тільки газова плита — 39 кубометрів на рік;

якщо плита та газова колонка — 126 кубометрів на рік;

за плиту, колонку та газовий котел — мінімум 314 кубометрів на рік.

Наприклад, в будинку лише газова плита і за попередній газовий рік власник взагалі не користувався блакитним паливом, тоді нараховується мінімальний обсяг — 39 кубометрів на рік. Їх ділять на 12 та множать на тариф оператора ГРМ.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що МФВ пропонує Україні переглянути тариф на газ для населення. Впродовж трьох років ціна палива може зрости до 22 грн за кубометр. Також до ринкового рівня можуьб підвищити вартість електроенергії.

Також Новини.LIVE писали, що тариф на газ у листопаді не зміниться. Разом з тим клієнти "Нафтогазу" мають шанс отримати знижку. Вона нарахується на особовий рахунок автоматично після виконання кількох умов.