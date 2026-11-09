Деньги и счет на фоне газовой плиты. Фото: Новини.LIVE

В Украине перерасчет платежек за доставку газа происходит с 1 января каждого года. Тариф на эту услугу защищен мораторием, поэтому остается неизменным. Однако у некоторых потребителей размер ежемесячного платежа может измениться — как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Сумма будет зависеть не только от стоимости услуги, но и от объема потребления за предыдущий газовой год.

Об этом сообщают "Газсети", передают Новини.LIVE.

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Как рассчитывается плата за доставку газа

Ежемесячная плата за распределение газа остается неизменной в течение календарного года, независимо от сезонных факторов, ведь летом газа потребляется меньше, а зимой — больше. Это можно объяснить нюансами расчета.

Для определения размера ежемесячного платежа берут объем газа, потребленного домохозяйством за предыдущий газовый год, и делят на 12 месяцев. Затем эту сумму умножают на действующий тариф, который различается в зависимости от региона и оператора ГРМ.

Газовой год длится с 1 октября по 30 сентября. То есть для расчета стоимости услуги на 2027 год будет учитываться объем использованных кубометров газа за период с 1 октября 2025 года по 30 сентября 2026 года.

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Каждый потребитель может самостоятельно рассчитать стоимость доставки газа с 1 января. Для начала стоит проанализировать потребление за период с 1 октября 2025 года по 30 сентября 2026 года, а дальше — всего два простых действия.

Рассмотрим пример: семья в течение предыдущего газового года использовала 1200 кубометров газа. Эту общую цифру делим на 12 (месяцев) и получаем 100 кубометров. Далее эти 100 кубов умножаем на тариф на распределение, установленный Регулятором. В результате получаем размер ежемесячного платежа.

Почему плату делят на 12 месяцев

Этот механизм, прежде всего, применяется для защиты домохозяйств от чрезмерных расходов. Если бы плату за доставку рассчитывали исходя из потребления каждого месяца, семьи с газовым отоплением платили бы в разы больше именно зимой, когда растут и расходы на сам газ.

Равные ежемесячные платежи позволяют потребителям платить постепенно, без резких колебаний стоимости услуги в зависимости от сезона.

Сколько платить, если газом не пользовались

Доставка газа — обязательный платеж, который начисляется даже в том случае, если домохозяйство фактически не пользовалось ресурсом. Для таких случаев предусмотрена минимальная годовая заказанная мощность для бытовых потребителей.

Показатель зависит от количества газовых приборов в доме:

если только газовая плита — 39 кубометров в год;

если плита и газовая колонка — 126 кубометров в год;

за плиту, колонку и газовый котел — минимум 314 кубометров в год.

Например, если в доме есть только газовая плита и за предыдущий газовый год владелец вообще не пользовался "голубым" топливом, то начисляется минимальный объем — 39 кубометров в год. Их делят на 12 и умножают на тариф оператора ГРМ.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что МВФ предлагает Украине пересмотреть тариф на газ для населения. В течение трех лет цена топлива может вырасти до 22 грн за кубометр. Также до рыночного уровня может быть повышена стоимость электроэнергии.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что тариф на газ в ноябре не изменится. Вместе с тем у клиентов "Нафтогаза" есть шанс получить скидку. Она будет начислена на личный счет автоматически после выполнения нескольких условий.