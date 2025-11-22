Ученые разработали новую технологию сбора питьевой воды с воздуха — как это работает

Вода у склянці. Фото: Unsplash

В США изобрели метод, который позволяет добывать воду из воздуха. Разработку создали инженеры Массачусетского технологического института.

Об этом говорится в публикации в журнале Nature.

Добыча воды ультразвуком

Изобретенная технология заключается в извлечении чистой питьевой воды из губчатых материалов для сбора атмосферной воды (AWH). Как отмечается, для стандартных систем AWH нужны сорбенты — материалы, которые отлично поглощают влагу из воздуха. Но при этом они плохо отдают ее обратно, и обычно для этих систем требуется солнечное тепло, чтобы уловленная влага испарялась. Это пассивный процесс, который может длиться очень долго.

Инженеры же решили вместо медленного термического процесса испытать высокочастотный акустический метод. Для этого они воспользовались ультразвуковым приводом, который с помощью ультразвуковых волн извлекает воду из сорбирующего материала.

"С помощью ультразвука мы можем точно разрывать слабые связи между молекулами воды и местами, где они находятся", — рассказал Икра Ифтехар Шуво, первый автор исследования.

Почему это важно

Интересно, что этим методом жидкость можно получить за считанные минуты — это существенное улучшение по сравнению с десятками минут или часов, которые нужны при использовании тепловых конструкций. Во время испытаний ультразвуковое устройство размером менее сантиметра успешно высушило каждый образец всего за несколько минут.

Открытие, которое сделали ученые в Массачусетском технологическом институте, может кардинально изменить жизнь общин в пустынных регионах. Технология в будущем способна заменить традиционные методы водоснабжения, которые предусматривают, например, опреснение воды. К тому же технология основана на использовании ультразвука, который помогает извлечь воду из окружающей среды, никоим образом при этом не влияя на самочувствие человека.

