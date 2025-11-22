Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Индустрии Ученые научились добывать воду из воздуха — что это изменит

Ученые научились добывать воду из воздуха — что это изменит

Ua ru
Дата публикации 22 ноября 2025 06:20
обновлено: 19:00
Ученые разработали новую технологию сбора питьевой воды с воздуха — как это работает
Вода у склянці. Фото: Unsplash

В США изобрели метод, который позволяет добывать воду из воздуха. Разработку создали инженеры Массачусетского технологического института.

Об этом говорится в публикации в журнале Nature.

Реклама
Читайте также:

Добыча воды ультразвуком

Изобретенная технология заключается в извлечении чистой питьевой воды из губчатых материалов для сбора атмосферной воды (AWH). Как отмечается, для стандартных систем AWH нужны сорбенты — материалы, которые отлично поглощают влагу из воздуха. Но при этом они плохо отдают ее обратно, и обычно для этих систем требуется солнечное тепло, чтобы уловленная влага испарялась. Это пассивный процесс, который может длиться очень долго.

Инженеры же решили вместо медленного термического процесса испытать высокочастотный акустический метод. Для этого они воспользовались ультразвуковым приводом, который с помощью ультразвуковых волн извлекает воду из сорбирующего материала.

"С помощью ультразвука мы можем точно разрывать слабые связи между молекулами воды и местами, где они находятся", — рассказал Икра Ифтехар Шуво, первый автор исследования.

Почему это важно

Интересно, что этим методом жидкость можно получить за считанные минуты — это существенное улучшение по сравнению с десятками минут или часов, которые нужны при использовании тепловых конструкций. Во время испытаний ультразвуковое устройство размером менее сантиметра успешно высушило каждый образец всего за несколько минут.

Открытие, которое сделали ученые в Массачусетском технологическом институте, может кардинально изменить жизнь общин в пустынных регионах. Технология в будущем способна заменить традиционные методы водоснабжения, которые предусматривают, например, опреснение воды. К тому же технология основана на использовании ультразвука, который помогает извлечь воду из окружающей среды, никоим образом при этом не влияя на самочувствие человека.

О чем еще стоит знать

Напомним, что все больше стран используют уран для перехода на экологически чистую энергетику. Однако запасов в земле хватит ненадолго, поэтому уже сейчас происходят активные поиски новых способов добычи урана.

Так, например, некоторые ученые считают, что уран можно добывать из океанической воды, в которой содержится почти 4,5 миллиарда тонн этого элемента. Ученые уже испытали новую концепцию, которая помогла им добыть 31,5 миллиграмма урана из грамма сорбента в естественной морской воде.

Но несмотря на то, что ученые доказали на практике свою теорию, новую технологию еще рано масштабировать.

Ранее мы рассказывали, что ученые предложили более эффективный способ добычи редкоземельных элементов.

Также мы писали, что в Китае нашли месторождение редкоземельных элементов с запасами в 470 тысяч тонн. Это одно из крупнейших в мире открытий.

США воздух вода ученые технологии
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации