Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Индустрии Энергетику изменит океан — какой металл скрывается в воде

Энергетику изменит океан — какой металл скрывается в воде

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 06:20
обновлено: 00:20
Ядерная энергетика на пороге революции — при чем здесь уран и океаны
Океан. Фото: Unsplash

В мире все больше стран переходят на экологически чистую энергетику. Для этого они выбирают ядерную энергетику, которая может быть надежным источником производства электроэнергии и имеет низкий уровень выбросов углерода.

Однако у государств возникла серьезная проблема: запасов урана, в частности изотопа уран-235, который является основным топливом для большинства ядерных реакторов, надолго не хватит, говорится в статье в журнале Sustainable Carbon Materials.

Реклама
Читайте также:

Добыча урана в океанах

По предварительным расчетам, если темпы использования урана сохранятся на нынешнем уровне, то имеющиеся наземные резервы могут обеспечить потребности лишь на несколько десятилетий. Это заставило ученых снова вспомнить о добыче урана из морской воды.

Океаны содержат около 4,5 миллиарда тонн этого элемента, но его концентрация в воде чрезвычайно низкая. Тем временем исследователи Сиши Тай из университета Вэйфан и Чжэньли Сун из Северокитайского университета электроэнергетики изобрели новый тип материала: сульфоновые ковалентные органические каркасы, или S-COF.

"В нашем исследовании используется новая концепция, которую называют методом стекирования", — рассказал Сиши Тай.

Команда ученых создала "ограниченное пространство", в котором сульфоновые группы образуют карман для урана с четырехточечным связыванием. Такая структура значительно эффективнее, ведь в результате новый материал помог добыть 31,5 миллиграмма урана из грамма сорбента в природной морской воде.

Сейчас метод, который изобрели ученые, еще рано масштабировать. Одна из самых больших проблем, которая может помешать дальнейшему развитию - его масштабирование по стоимости должно конкурировать с добычей полезных ископаемых.

О чем еще стоит знать

Напомним, в сентябре 2025 года на территории Соединенных Штатов Америки нашли шахту с около 10 миллионами килограммов урана. Это может изменить глобальную энергетическую стратегию на многие годы. Последствия открытия:

  • развитие атомной энергетики в США и союзных странах;
  • снижение затрат для отраслей, требующих урана;

укрепление геополитической позиции государства. Таким образом, один подземный комплекс может повлиять на энергетический баланс мира.

Ранее в США применили метод подземного скважинного выщелачивания для добычи урана. Это позволяет достигать высоких показателей извлечения при минимальном воздействии на поверхность земли. Узнавайте также, какие страны обладают наибольшими запасами урана.

электроэнергия добыча Уран энергетика ядерная энергетика
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации