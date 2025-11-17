Добыча урана — в США изобрели уникальную технологию

В США изобрели новую технологию добычи урана — детали
В США добыча урана методом подземного скважинного выщелачивания (In-Situ Recovery, ISR) — это высокотехнологичный процесс, кардинально изменивший подход отрасли к добыче ядерного топлива. Вместо традиционной шахтной или карьерной добычи, эта технология растворяет уран непосредственно в подземных залежах руды с помощью химических растворов.
Это позволяет достигать высоких показателей извлечения при минимальном воздействии на поверхность земли, пишет издание Discovery Alert.
Химия ISR добычи урана
Технологический цикл начинается с инъекционных скважин, через которые в водоносный горизонт подаются растворы с окислителями и карбонатами. Они переводят уран в растворимую форму, а скважины-сборщики возвращают его на поверхность.
"Более 90% урана возвращается в производственный цикл благодаря современным ионообменным системам", — отмечает издание.
Чтобы повысить проницаемость и контроль над потоком, операторы используют специальные модели гидродинамики и растворов.
Ключевые факторы стабильности процесса:
- поддержание pH в пределах 6.5-8.5;
- контроль концентрации окислителей;
- точное управление давлением в скважинах.
Экономические преимущества ISR урана в США
In-situ recovery урана в США доказал, что производство может быть дешевле и быстрее, чем любые подземные или открытые разработки.
ISR имеет более низкие затраты на запуск из-за отсутствия взрывных работ, массивных отвалов или сложных шахтных систем.
Сравнение затрат на старт проектов:
- ISR → 50-150 млн долл;
- Подземные шахты → 200-500 млн долл;
- Открытые карьеры → 300-800 млн долл.
При этом цикл старта месторождения в ISR составляет всего 2-4 года, что значительно снижает финансовые риски на этапе строительства.
Экологические преимущества ISR урана в США
Одной из главных причин, почему США делают ставку на ISR, стала минимизация воздействия на окружающую среду. Поверхность почти не нарушается, а системы замкнутого оборота воды уменьшают отходы до минимума.
"ISR не создает отвалов и хвостохранилищ, а восстановление аквифера является обязательным этапом после завершения работ", — пишет СМИ.
Проекты проходят постоянный контроль качества воды, включая мониторинг на границе каждого блока добычи.
Почему именно Вайоминг и Техас стали центрами ISR
Вайоминг накопил значительный опыт благодаря месторождениям Gas Hills и Shirley Basin, где сформированы оптимальные песчаниковые горизонты. Здесь создана полная производственная инфраструктура, а регуляторы имеют специализированную компетенцию.
В Южном Техасе ISR развивается благодаря сотрудничеству с нефтяным сектором. Компании применяют аналогичные технологии бурения и контроля пластов, что ускоряет запуск новых участков и уменьшает технические риски.
Регулирование и влияние политики
ISR уран в США работает под строгим надзором NRC и экологических ведомств. Программы FAST-41 сокращают сроки согласования стратегических проектов, а ограничения импорта урана из России и Центральной Азии формируют спрос на внутренний рынок.
Федеральные программы финансирования вроде Nuclear Fuel Supply Act подтверждают, что США движутся к "максимально возможному сокращению зависимости от иностранного урана".
Технологии, определяющие будущее ISR
Современные системы автоматического контроля химии растворов, цифровые модели подземного потока и улучшенные ионообменные смолы делают добычу более точной и экономной.
Перспективным направлением остается интеграция возобновляемых источников энергии для питания объектов ISR, что уменьшает расходы и усиливает экологический профиль проектов.
