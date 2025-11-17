Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Индустрии В США изобрели новую технологию добычи урана — детали

В США изобрели новую технологию добычи урана — детали

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 14:19
обновлено: 14:45
Добыча урана — в США изобрели уникальную технологию
Спецтехника на месторождении. Фото: Freepik

В США добыча урана методом подземного скважинного выщелачивания (In-Situ Recovery, ISR) — это высокотехнологичный процесс, кардинально изменивший подход отрасли к добыче ядерного топлива. Вместо традиционной шахтной или карьерной добычи, эта технология растворяет уран непосредственно в подземных залежах руды с помощью химических растворов.

Это позволяет достигать высоких показателей извлечения при минимальном воздействии на поверхность земли, пишет издание Discovery Alert.

Реклама
Читайте также:

Химия ISR добычи урана

Технологический цикл начинается с инъекционных скважин, через которые в водоносный горизонт подаются растворы с окислителями и карбонатами. Они переводят уран в растворимую форму, а скважины-сборщики возвращают его на поверхность.

"Более 90% урана возвращается в производственный цикл благодаря современным ионообменным системам", — отмечает издание.

Чтобы повысить проницаемость и контроль над потоком, операторы используют специальные модели гидродинамики и растворов.

Ключевые факторы стабильности процесса:

  • поддержание pH в пределах 6.5-8.5;
  • контроль концентрации окислителей;
  • точное управление давлением в скважинах.

Экономические преимущества ISR урана в США

In-situ recovery урана в США доказал, что производство может быть дешевле и быстрее, чем любые подземные или открытые разработки.

ISR имеет более низкие затраты на запуск из-за отсутствия взрывных работ, массивных отвалов или сложных шахтных систем.

Сравнение затрат на старт проектов:

  • ISR → 50-150 млн долл;
  • Подземные шахты → 200-500 млн долл;
  • Открытые карьеры → 300-800 млн долл.

При этом цикл старта месторождения в ISR составляет всего 2-4 года, что значительно снижает финансовые риски на этапе строительства.

Экологические преимущества ISR урана в США

Одной из главных причин, почему США делают ставку на ISR, стала минимизация воздействия на окружающую среду. Поверхность почти не нарушается, а системы замкнутого оборота воды уменьшают отходы до минимума.

"ISR не создает отвалов и хвостохранилищ, а восстановление аквифера является обязательным этапом после завершения работ", — пишет СМИ.

Проекты проходят постоянный контроль качества воды, включая мониторинг на границе каждого блока добычи.

Почему именно Вайоминг и Техас стали центрами ISR

Вайоминг накопил значительный опыт благодаря месторождениям Gas Hills и Shirley Basin, где сформированы оптимальные песчаниковые горизонты. Здесь создана полная производственная инфраструктура, а регуляторы имеют специализированную компетенцию.

В Южном Техасе ISR развивается благодаря сотрудничеству с нефтяным сектором. Компании применяют аналогичные технологии бурения и контроля пластов, что ускоряет запуск новых участков и уменьшает технические риски.

Регулирование и влияние политики

ISR уран в США работает под строгим надзором NRC и экологических ведомств. Программы FAST-41 сокращают сроки согласования стратегических проектов, а ограничения импорта урана из России и Центральной Азии формируют спрос на внутренний рынок.

Федеральные программы финансирования вроде Nuclear Fuel Supply Act подтверждают, что США движутся к "максимально возможному сокращению зависимости от иностранного урана".

Технологии, определяющие будущее ISR

Современные системы автоматического контроля химии растворов, цифровые модели подземного потока и улучшенные ионообменные смолы делают добычу более точной и экономной.

Перспективным направлением остается интеграция возобновляемых источников энергии для питания объектов ISR, что уменьшает расходы и усиливает экологический профиль проектов.

Как сообщалось, известие об открытии на территории Габона старейшего в мире природного ядерного реактора всколыхнуло научное сообщество. Этот удивительный объект начал функционировать около 1,7 миллиарда лет назад, задолго до появления первых людей.

Также мы рассказывали, что из-за того, что атомная энергетика покрывает примерно 10% глобального спроса на электроэнергию, потребность в ядерном топливе постоянно увеличивается. Уран является критически важным ресурсом для работы АЭС, поэтому государства с его значительными запасами имеют большое значение в мировой экономике.

добыча полезных ископаемых Атомная электростанция добыча Уран добыча руд
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации