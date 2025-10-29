Самый старый ядерный реактор в мире найден в Габоне — что о нем известно

Природный ядерный ректор Окло. Фото: oklo.curtin.edu.au

Мир науки содрогнулся от открытия: на территории Габона найден старейший в мире природный ядерный реактор. Его история началась около 1,7 миллиарда лет назад, задолго до появления человечества.

Это открытие стало настоящей сенсацией, ведь доказало, что природа способна воспроизводить сложные атомные процессы без какого-либо вмешательства, пишет издание пишет Ecoticias.

Ученые отмечают: в то время концентрация урана на Земле была значительно выше, чем сегодня, что создало условия для самостоятельного запуска цепных реакций деления атомов. Это уникальное природное чудо навсегда изменило представление о границах возможного.

Где находится самый старый ядерный реактор в мире

Все началось в 1972 году, когда французский физик Франсис Перрен исследовал рудник Окло в Габоне. Вместо ожидаемой концентрации урана-235 на уровне 0,720%, он обнаружил лишь 0,717%. На первый взгляд — мелочь. Но, как отметил ученый, этой разницы хватило бы, чтобы создать шесть атомных бомб.

Породы вокруг были потемневшие, а их структура свидетельствовала: в этом месте когда-то выделялось колоссальное тепло.

Сначала ученые предположили, что имели дело с искусственной реакцией, но детальные анализы доказали — реактор природного происхождения.

"Это единственный известный случай, когда сама Земля стала атомным инженером", — отметил Питер Вудс из МАГАТЭ.

Как работал природный ядерный реактор

Окло стал примером идеального баланса природы. Высокое содержание урана, достаточное количество воды и стабильные геологические условия создали среду для самоподдерживающейся реакции.

Реактор функционировал циклично:

когда уран нагревался, вода вокруг закипала, и реакция останавливалась;

когда температура снижалась, вода возвращалась, замедляя нейтроны и запуская процесс заново.

Таким образом система саморегулировалась с точностью до трех часов — подобно современным ядерным установкам.

Кто создал условия для реакции

Ученые предполагают, что важную роль сыграли древние цианобактерии — микроскопические водоросли, которые производили кислород. Именно они помогли урану растворяться в воде и концентрироваться в природных бассейнах, создавая необходимую критическую массу.

"Можно сказать, что эти водоросли были первыми инженерами-атомщиками на планете", — отмечают исследователи.

Реактор в Окло работал более 150 тысяч лет, израсходовав около 4,5 тонны урана, после чего естественным образом остановился.

Почему открытие это открытие важно сегодня

Обнаружение природного реактора имеет не только историческое значение. Оно доказывает, что природные механизмы могут быть стабильными и безопасными, даже в такой сложной сфере, как ядерная энергия.

Современные физики до сих пор изучают структуру Окло, чтобы понять, как природа обеспечила столь точную регуляцию. Этот феномен стал эталоном безопасности для новых поколений реакторов, которые стремятся повторить ее баланс.

