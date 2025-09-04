Видео
Крупнейшие мировые запасы урана — в каких странах сосредоточены

Крупнейшие мировые запасы урана — в каких странах сосредоточены

ru
Дата публикации 4 сентября 2025 17:25
Крупнейшие мировые запасы урана — в каких странах сосредоточены
Добыча урана. Фото: кадр из видео

Спрос на ядерное топливо ежегодно растет. Но масштабной добычей урана могут похвастаться очень немногие страны. Интересно узнать, где сосредоточены самые большие мировые запасы этого востребованного ресурса.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие государства являются ведущими производителями урана.

Где сосредоточены наибольшие запасы урана

Ядерная энергетика удовлетворяет около 10% мировых потребностей. Именно уран как топливо обеспечивает производство, что обусловливает расширение масштабов добычи. По данным Всемирной ядерной ассоциации (WNA), в ближайшие годы планируется строительство десятков новых ядерных реакторов и значительное увеличение мощности существующих станций.

Согласно информации на портале Investing News Network, тройку лидеров по запасам урана сформировали Австралия, Казахстан и Канада. В частности только на территории Австралийского континента сосредоточено около 28% мировых ресурсов (1 684 100 метрических тонн). Страна — лишь четвертая по добыче, но первая по запасам.

"Австралия является ключевой для мировой урановой промышленности, но добыча этого сырья является политически противоречивой. Федеральное правительство вообще выступает против ядерной энергетики", — говорится в сообщении.

Крупнейшие мировые запасы урана — в каких странах сосредоточены - фото 1
Запасы урана в мире. Фото: World Nuclear Association

Что касается Казахстана, там подтвержденные запасы составляют 13% мировых ресурсов урана (815 200 метрических тонн). Плюс государство занимает первую позицию по добыче ресурса. Урановое месторождение Инкай, совместное предприятие с канадской компанией Cameco, содержит доказанные и вероятные запасы 119 000 тонн.

В Канаде сосредоточено 10% мировых ресурсов (588 500 метрических тонн). Бассейн Атабаска в Саскачеване является центром разведки урана. Атомная энергетика обеспечивает около 15% потребностей Канады в электроэнергии, а ядерная инфраструктура включает 19 реакторов.

Следующими в перечне стран по запасам урана следуют Намибия (8%), Россия (8%), Нигер (5%), Южная Африка (5%), Китай (5%), Бразилия (3%), Монголия (2%), Украина (2%), Ботсвана (1%), США (1%), Танзания (1%).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Чернобыльская зона остается опасной даже через 39 лет после катастрофы. Период распада плутония и урана достигает 20 000 лет. Это означает, что территория станет пригодной для жизни не раньше этого срока.

Также мы писали, что ученые создали более дешевый аналог иридия — оксид Ru52Co33Mn9Cr6, который оказался эффективным и стабильным в производстве водородного топлива. Он выдержал более 1 000 часов работы в агрессивных условиях.

Австралия добыча Уран страны ядерная энергетика
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
