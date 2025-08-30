Швеция меняет курс — правительство страны отменит запрет на добычу урана

Открытый карьер. Фото иллюстративное: Pixabay

Правительство Швеции предложило знаковое изменение политики по отмене запрета на добычу урана, который вступит в силу 1 января 2026 года. Такое решение принято на фоне нарастающего спроса на электроэнергию и попытки уменьшить зависимость от импортируемого ядерного топлива.

Министр климата и окружающей среды Ромина Пурмохтари объявила о предложении 28 августа 2025 года, позиционируя его как решающий шаг к укреплению энергетической независимости и безопасности Швеции.

Почему запрет на добычу урана решили отменить

Это решение принято в решающий момент, поскольку Швеция начинает самое амбициозное расширение своей ядерной энергетики за последние десятилетия, планируя строительство новых реакторов для удовлетворения прогнозируемого потребления электроэнергии, которое может вырасти более чем вдвое до 2045 года.

Как возник запрет на уран в Швеции

Запрет на добычу урана, который Швеция сейчас планирует отменить, был введен путем внесения изменений в экологический кодекс в 2018 году при предыдущем социал-демократическом правительстве.

Экологическое обоснование запрета заключалось в защите нетронутых природных ресурсов Швеции, в частности ее водных систем. Защитники окружающей среды указывали на потенциальные риски радиоактивного загрязнения грунтовых и поверхностных вод в результате добычи урана, особенно в экологически чувствительных районах, где расположено много месторождений урана.

Сколько урана есть в Швеции

Согласно оценкам, Швеция владеет примерно 27% известных месторождений урана в Европе, что является значительным неиспользованным энергетическим ресурсом, который может существенно изменить динамику поставок ядерного топлива на континент.

Самым известным месторождением урана в Швеции является проект Häggån в муниципалитете округа Емтланд Берг. Это месторождение, принадлежащее австралийской горнодобывающей компании Aura Energy, содержит примерно 800 миллионов фунтов оксида урана (U₃O₈), что делает его одним из крупнейших неразработанных урановых ресурсов в мире.

Aura Energy объявила в июне 2025 года, что месторождение Häggån занимает четвертое место по величине в мире, что подчеркивает его стратегическое значение как для Швеции, так и для мирового рынка урана.

