Швеція змінює курс — уряд країни скасує заборону на видобуток урану

Уряд Швеції запропонував знакову зміну політики щодо скасування заборони на видобуток урану, яка набуде чинності 1 січня 2026 року. Таке рішення ухвалено на тлі наростального попиту на електроенергію та намагання зменшити залежність від імпортованого ядерного палива.

Міністерка клімату та довкылля Роміна Пурмохтарі оголосила про пропозицію 28 серпня 2025 року, позиціонуючи її як вирішальний крок до зміцнення енергетичної незалежності та безпеки Швеції.

Чому заборону на видобуток урану вирішили скасувати

Це рішення ухвалили у вирішальний момент, оскільки Швеція розпочинає найамбітніше розширення своєї ядерної енергетики за останні десятиліття, плануючи будівництво нових реакторів для задоволення прогнозованого споживання електроенергії, яке може зрости більш ніж удвічі до 2045 року.

Як виникла заборона на уран у Швеції

Заборону на видобуток урану, яку Швеція зараз планує скасувати, було запроваджено шляхом внесення змін до екологічного кодексу у 2018 році за попереднього соціал-демократичного уряду.

Екологічне обґрунтування заборони полягало в захисті незайманих природних ресурсів Швеції, зокрема її водних систем. Захисники довкілля вказували на потенційні ризики радіоактивного забруднення ґрунтових і поверхневих вод внаслідок видобутку урану, особливо в екологічно чутливих районах, де розташовано багато родовищ урану.

Скільки урану є у Швеції

Згідно з оцінками, Швеція володіє приблизно 27% відомих родовищ урану в Європі, що є значним невикористаним енергетичним ресурсом, який може суттєво змінити динаміку постачання ядерного палива на континент.

Найвідомішим родовищем урану у Швеції є проєкт Häggån у муніципалітеті округу Ємтланд Берг. Це родовище, що належить австралійській гірничодобувній компанії Aura Energy, містить приблизно 800 мільйонів фунтів оксиду урану (U₃O₈), що робить його одним з найбільших нерозроблених уранових ресурсів у світі.

Aura Energy оголосила в червні 2025 року, що родовище Häggån посідає четверте місце за величиною у світі, що підкреслює його стратегічне значення як для Швеції, так і для світового ринку урану.

