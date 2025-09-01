Видео
Революция в зеленой энергетике — что произошло в США

Революция в зеленой энергетике — что произошло в США

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 06:20
Ученые создали мегабиблиотеку для масштабирования зеленой энергетики — что это значит
Ученый в лаборатории. Фото: Reuters

Производство чистой энергии невозможно без важного химического элемента — иридия, благодаря которому создается водородное топливо. Проблема в том, что этот металл крайне редкий и является одним из самых дорогих в мире.

Но похоже, что ученые из Северо-Западного университета (США) приблизились к решению этой проблемы, говорится в опубликованном в Журнале Американского химического общества (JACS) исследовании.

Реклама
Читайте также:

Подробнее о новой технологии

Отмечается, что исследователи создали "мегабиблиотеку" — первую в мире платформу на основе наноматериалов, в которой сосредоточили миллионы уникально созданных наночастиц на одном чипе. С этим инструментом ученым понадобились всего сутки, чтобы найти новый каталитический материал. Он, в некоторых случаях, эффективнее иридия и при этом значительно дешевле.

Так, ученые изобрели оптимальный состав — оксид Ru52Co33Mn9Cr6 с высокой активностью и стабильностью во время реакции выделения кислорода (ключевого этапа расщепления воды на водород и кислород).

Новый каталитический материал был эффективным в лабораторных условиях, а также подтвердил, что может существовать в масштабируемых устройствах, выдержав более 1 тысячи часов работы в агрессивной среде.

Что это изменит

Исследователи отмечают, что появление этой технологии не только открывает путь к доступному "зеленому" водороду, но и подтверждает потенциал "мегабиблиотек" как принципиально нового инструмента поиска материалов для различных сфер — от энергетики до биомедицины и производства аккумуляторов.

Напомним, ранее в США предложили кардинально другой способ добычи нефти. Речь идет об усовершенствованной циклической закачке углекислого газа (CO₂) в нефтяные пласты. Дизнавайтесь также, почему Швеция планирует возобновить добычу урана.

Автор:
Виталий Чайка
Автор:
Виталий Чайка
