Новый метод добычи нефти — как повлияет на цены и повысит объем добычи

Ученая держит нефть в руках пробирку с нефтью. Фото: Reuters

Добыча и потребление нефти и газа влияет как на местные экосистемы, так и на глобальные атмосферные условия. Однако в мире растет уровень экологического осознания, поэтому в США разработали технологию, применение которой поможет повысить эффективность добычи сланцевой нефти и уменьшить загрязнение окружающей среды.

Подробнее о новой технологии для добычи нефти

Речь идет об усовершенствованной циклической закачке углекислого газа (CO₂) в нефтяные пласты. Метод, над которым работали исследователи из университета в Пенсильвании, позволяет увеличить объемы добычи "черного золота" из залежей сланцевых пород примерно на 15%, пишет издание Eurekalert.org.

Ученые попробовали закачивать в пласт с нефтью углекислый газ через скважину. После этого ее закрывают, а газ попадает в породы. Далее нефть смешивается с газом и становится более подвижной, поэтому углеводороды выходят на поверхность.

Особенностью этой технологии является работа с микроскопическими порами в породе — нанопорами, которые задерживают значительную часть нефти. Исследователи сравнивают их с губкой, которая способна удерживать жидкость в порах до момента разрушения поверхности. Именно углекислый газ является тем фактором, который освобождает углеводороды из нанопор.

Как изобретение в США повлияет на мировой нефтяной рынок

Как пояснил ведущий автор исследования Хамид Эмами-Мейбоди, доцент кафедры нефтяной и газовой инженерии Пенсильванского университета, применение CO₂ для стимулирования добычи снижает воздействие на окружающую среду, одновременно удовлетворяя растущий спрос на энергоресурсы и укрепляя энергетическую независимость США.

При этом специалисты признают, что оптимизировать процесс закачки нефти - все еще сложная задача, поскольку на эффективность метода влияет значительное количество факторов, таких как:

глубина пласта;

тип нефти;

особенности геологической среды.

Но успешная реализация рабочего процесса на месторождении Игл-Форд позволит масштабировать применение технологии в США и в других странах, которые ведут добычу сланцевой нефти.

О чем еще стоит знать

Напомним, что самой известной нефтью в мире считается марка Brent Crude. Добыча этого ресурса происходит на шельфе между Великобританией и Норвегией с месторождения Brent, открытого еще в 1971 году.

Сейчас нефть марки Brent покупают страны Европы, Африки и Азии, а фьючерсы на нее торгуются на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE).

Ранее мы рассказывали, что добыча нефти продолжается уже более 100 лет, однако сейчас этот процесс достиг невиданных масштабов. Сегодня темпы потребления "черного золота" значительно больше возможностей природы, что заставляет задуматься, надолго ли человечеству хватит мировых запасов нефти. Узнавайте также, где в Украине есть самое большое месторождение нефти.