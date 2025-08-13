Найдорожча марка — де видобувають нафту Brent

Видобуток нафти. Фото ілюстративне: Pixabay

Нафта марки Brent — одна з найвідоміших і найвпливовіших на світовому ринку еталонних сортів "чорного золота". Brent слугує ключовим орієнтиром для формування цін на нафту у світі, що робить її важливим індикатором стану глобальної енергетичної галузі.

Новини.LIVE розповідають, де видобувають нафту Brent та чому ця марка така цінна.

Що означає марка Brent

Brent Crude — еталонний сорт нафти, який використовується для ціноутворення близько 40% усіх світових постачань "чорного золота", як пояснюється на порталі "НафтоРинок".

Тобто, будь-яка нафта, яка видобувається, порівнюється з нафтою Brent. Так, якщо відмінності будуть мінімальні, то ціна буде висока, а якщо ж нова нафта разюче відрізнятиметься від еталона, то і ціна буде набагато нижчою.

Хімічний склад та фізичні характеристики нафти Brent такі:

API густина — ≈38°;

вміст сірки — ≈0,37%;

щільність — ≈835 кг/м³;

в'язкість — середня, що робить її зручною для транспортування морським шляхом;

температура застигання — -20°C.

Де видобувають нафту Brent

Її видобувають у Північному морі, переважно на шельфі між Великою Британією та Норвегією з родовища Brent, яке було відкрито в 1971 році компанією Shell та яке і дало свою назву цій марці нафти. Родовище, своєю чергою, отримало ім'я на честь виду гусей — Brent Goose.

Нафта марки Brent використовується переважно в Європі, Африці та Азії, а ф'ючерси на неї торгуються на Лондонській міжконтинентальній біржі (ICE).

Сорт Brent здобув статус важливого цінового орієнтира ще у 1970-х роках, коли в Північному морі активно розпочався видобуток нафти. З розширенням масштабів видобутку та зростанням експорту до країн Європи й Азії цей сорт поступово закріпився як міжнародний еталон у торгівлі нафтою.

Сьогодні Brent залишається одним із головних показників для визначення світових цін і відіграє ключову роль для Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), до складу якої входить 13 провідних держав-постачальників.

