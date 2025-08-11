Ціни на нафту в Росії 2026 — прогноз

Російські нафтовики. Фото: росЗМІ

Світові ціни на нафту, найімовірніше, до кінця 2025 року серйозно впадуть, оскільки у світі збільшується її видобуток, а економіка Китаю, найбільшого споживача російської нафти, уповільнюється. На початку наступного року барель, імовірно, буде коштувати на третину дешевше, ніж зараз.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

Реклама

Читайте також:

Чому ціни на нафту можуть обвалитися

Російський бюджет, який виживає в основному завдяки продажу нафти, наприкінці 2025 року може чекати неприємний сюрприз.

Світові ціни на нафту, найімовірніше, поповзуть чи навіть стрімко впадуть донизу.

"Нафтова угода ОПЕК+ тріщить по швах: Саудівська Аравія збільшує видобуток нафти, що створює надлишок пропозиції. Своє слово додають і експортери сланцевої галузі, які стрімко нарощують буріння, незважаючи на ціну", — пояснили причини такого гіпотетичного розвитку подій у Службі зовнішньої розвідки України.

Скільки коштуватиме барель в січні 2026-го — прогноз

Крім того, в Китаї уповільнюється економіка, а Бразилія, Гаяна та Норвегія збільшують експорт нафти, що теж вплине на загальне ціноутворення.

До того ж, пояснили у СЗР, зараз усі геополітичні ризики, які раніше тримали ціну на нафту на вищому рівні за реальний, практично не впливають на цей процес.

Зараз барель коштує 66-68 доларів, але уже на початку 2026 року ціни можуть впасти до показника 40-50 доларів за барель.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що світові ціни на нафту впали після того, як ОПЕК+ домовилася про чергове значне збільшення видобутку у вересні.

Додамо, ми повідомляли про те, що Індія відмовилася від російської нафти під загрозою американських санкцій, а Китай продовжить купувати її надалі.