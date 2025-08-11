Ціни на нафту в Росії 2026 — прогноз

Ціни на нафту — яка катастрофа чекає на РФ наприкінці року
Світові ціни на нафту, найімовірніше, до кінця 2025 року серйозно впадуть, оскільки у світі збільшується її видобуток, а економіка Китаю, найбільшого споживача російської нафти, уповільнюється. На початку наступного року барель, імовірно, буде коштувати на третину дешевше, ніж зараз.
Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.
Чому ціни на нафту можуть обвалитися
Російський бюджет, який виживає в основному завдяки продажу нафти, наприкінці 2025 року може чекати неприємний сюрприз.
Світові ціни на нафту, найімовірніше, поповзуть чи навіть стрімко впадуть донизу.
"Нафтова угода ОПЕК+ тріщить по швах: Саудівська Аравія збільшує видобуток нафти, що створює надлишок пропозиції. Своє слово додають і експортери сланцевої галузі, які стрімко нарощують буріння, незважаючи на ціну", — пояснили причини такого гіпотетичного розвитку подій у Службі зовнішньої розвідки України.
Скільки коштуватиме барель в січні 2026-го — прогноз
Крім того, в Китаї уповільнюється економіка, а Бразилія, Гаяна та Норвегія збільшують експорт нафти, що теж вплине на загальне ціноутворення.
До того ж, пояснили у СЗР, зараз усі геополітичні ризики, які раніше тримали ціну на нафту на вищому рівні за реальний, практично не впливають на цей процес.
Зараз барель коштує 66-68 доларів, але уже на початку 2026 року ціни можуть впасти до показника 40-50 доларів за барель.
