Цены на нефть в России 2026 года — прогноз

Цены на нефть — какая катастрофа ждет РФ в конце года
Мировые цены на нефть, скорее всего, к концу 2025 года серьезно упадут, поскольку в мире увеличивается ее добыча, а экономика Китая, крупнейшего потребителя российской нефти, замедляется. В начале следующего года баррель, вероятно, будет стоить на треть дешевле, чем сейчас.
Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины.
Почему цены на нефть могут обвалиться
Российский бюджет, который выживает в основном за счет продажи нефти, в конце 2025 года может ждать неприятный сюрприз.
Мировые цены на нефть, скорее всего, поползут или даже стремительно упадут вниз.
"Нефтяная сделка ОПЕК+ трещит по швам: Саудовская Аравия увеличивает добычу нефти, что создает избыток предложения. Свое слово добавляют и экспортеры сланцевой отрасли, которые стремительно наращивают бурение, несмотря на цену", — объяснили причины такого гипотетического развития событий в Службе внешней разведки Украины.
Сколько будет стоить баррель в январе 2026-го — прогноз
Кроме того, в Китае замедляется экономика, а Бразилия, Гайана и Норвегия увеличивают экспорт нефти, что тоже повлияет на общее ценообразование.
К тому же, пояснили в СЗР, сейчас все геополитические риски, которые ранее держали цену на нефть на уровне выше реального, практически не влияют на этот процесс.
Сейчас баррель стоит 66-68 долларов, но уже в начале 2026 года цены могут упасть до показателя 40-50 долларов за баррель.
