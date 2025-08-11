Видео
Главная Хроники Цены на нефть — какая катастрофа ждет РФ в конце года

Цены на нефть — какая катастрофа ждет РФ в конце года

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 23:05
Цены на нефть в России 2026 года — прогноз
Российские нефтяники. Фото: росСМИ

Мировые цены на нефть, скорее всего, к концу 2025 года серьезно упадут, поскольку в мире увеличивается ее добыча, а экономика Китая, крупнейшего потребителя российской нефти, замедляется. В начале следующего года баррель, вероятно, будет стоить на треть дешевле, чем сейчас.

Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины.

Читайте также:

Почему цены на нефть могут обвалиться

Российский бюджет, который выживает в основном за счет продажи нефти, в конце 2025 года может ждать неприятный сюрприз.

Мировые цены на нефть, скорее всего, поползут или даже стремительно упадут вниз.

"Нефтяная сделка ОПЕК+ трещит по швам: Саудовская Аравия увеличивает добычу нефти, что создает избыток предложения. Свое слово добавляют и экспортеры сланцевой отрасли, которые стремительно наращивают бурение, несмотря на цену", — объяснили причины такого гипотетического развития событий в Службе внешней разведки Украины.

Сколько будет стоить баррель в январе 2026-го — прогноз

Кроме того, в Китае замедляется экономика, а Бразилия, Гайана и Норвегия увеличивают экспорт нефти, что тоже повлияет на общее ценообразование.

К тому же, пояснили в СЗР, сейчас все геополитические риски, которые ранее держали цену на нефть на уровне выше реального, практически не влияют на этот процесс.

Сейчас баррель стоит 66-68 долларов, но уже в начале 2026 года цены могут упасть до показателя 40-50 долларов за баррель.

Напомним, мы ранее писали о том, что мировые цены на нефть упали после того, как ОПЕК+ договорилась об очередном значительном увеличении добычи в сентябре.

Добавим, мы сообщали о том, что Индия отказалась от российской нефти под угрозой американских санкций, а Китай продолжит покупать ее в дальнейшем.

нефть цены ОПЕК+ Россия баррель
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
