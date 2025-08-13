Самая дорогая марка — где добывают нефть Brent

Добыча нефти. Фото иллюстративное: Pixabay

Нефть марки Brent — один из самых известных и влиятельных на мировом рынке эталонных сортов "черного золота". Brent служит ключевым ориентиром для формирования цен на нефть в мире, что делает ее важным индикатором состояния глобальной энергетической отрасли.

Новини.LIVE рассказывают, где добывают нефть Brent и почему эта марка так ценна.

Реклама

Читайте также:

Что означает марка Brent

Brent Crude — эталонный сорт нефти, который используется для ценообразования около 40% всех мировых поставок "черного золота", как объясняется на портале "НефтеРынок".

То есть, любая нефть, которая добывается, сравнивается с нефтью Brent. Так, если отличия будут минимальные, то цена будет высокая, а если же новая нефть будет разительно отличаться от эталона, то и цена будет намного ниже.

Химический состав и физические характеристики нефти Brent следующие:

API плотность — ≈38°;

содержание серы — ≈0,37%;

плотность — ≈835 кг/м³;

вязкость — средняя, что делает ее удобной для транспортировки морским путем;

температура застывания — -20°C.

Где добывают нефть Brent

Ее добывают в Северном море, преимущественно на шельфе между Великобританией и Норвегией из месторождения Brent, которое было открыто в 1971 году компанией Shell и которое и дало свое название этой марке нефти. Месторождение, в свою очередь, получило имя в честь вида гусей — Brent Goose.

Нефть марки Brent используется преимущественно в Европе, Африке и Азии, а фьючерсы на нее торгуются на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE).

Сорт Brent получил статус важного ценового ориентира еще в 1970-х годах, когда в Северном море активно началась добыча нефти. С расширением масштабов добычи и ростом экспорта в страны Европы и Азии этот сорт постепенно закрепился как международный эталон в торговле нефтью.

Сегодня Brent остается одним из главных показателей для определения мировых цен и играет ключевую роль для Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), в состав которой входит 13 ведущих государств-поставщиков.

Ранее мы писали, при каких условиях может существенно снизиться цена на нефть.

Также узнавайте, где нашли масштабное месторождение нефти и что это изменит.