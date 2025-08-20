Новий метод добування нафти — як вплине на ціни та підвищить об'єм видобутку

Вчена тримає нафту у руках пробірку з нафтою. Фото: Reuters

Видобуток та споживання нафти й газу впливає як на місцеві екосистеми, так і на глобальні атмосферні умови. Однак у світі зростає рівень екологічного усвідомлення, тож у США розробили технологію, застосування якої допоможе підвищити ефективність видобутку сланцевої нафти та зменшити забруднення навколишнього середовища.

Детальніше про нову технологію для видобутку нафти

Йдеться про вдосконалену циклічну закачку вуглекислого газу (CO₂) у нафтові пласти. Метод, над яким працювали дослідники з університету в Пенсильванії, дозволяє збільшити об'єми видобутку "чорного золота" з покладів сланцевих порід приблизно на 15%, пише видання Eurekalert.org.

Вчені спробували закачувати у пласт з нафтою вуглекислий газ через свердловину. Після цього її закривають, а газ потрапляє у породи. Далі нафта змішується з газом та стає рухливішою, тож вуглеводні виходять на поверхню.

Особливістю цієї технології є робота з мікроскопічними порами у породі — нанопорами, які затримують значну частку нафти. Дослідники порівнюють їх із губкою, що здатна утримувати рідину в порах до моменту руйнування поверхні. Саме вуглекислий газ є тим чинником, який звільняє вуглеводні з нанопор.

Як винахід у США вплине на світовий нафтовий ринок

Як пояснив провідний автор дослідження Хамід Емамі-Мейбоді, доцент кафедри нафтової та газової інженерії Пенсильванського університету, застосування CO₂ для стимулювання видобутку знижує вплив на довкілля, водночас задовольняючи зростаючий попит на енергоресурси та зміцнюючи енергетичну незалежність США.

При цьому фахівці визнають, що оптимізувати процес закачки нафти — все ще складне завдання, оскільки на ефективність методу впливає значна кількість факторів, як от:

глибина пласту;

тип нафти;

особливості геологічного середовища.

Та успішна реалізація робочого процесу на родовищі Ігл-Форд дозволить масштабувати застосування технологію у США та в інших країнах, які ведуть видобуток сланцевої нафти.

Про що ще варто знати

Нагадаємо, що найвідомішою нафтою у світі вважається марка Brent Crude. Видобуток цього ресурсу відбувається на шельфі між Великою Британією та Норвегією з родовища Brent, відкритого ще у 1971 році.

Нині нафту марки Brent купують країни Європи, Африки та Азії, а ф'ючерси на неї торгуються на Лондонській міжконтинентальній біржі (ICE).

Раніше ми розповідали, що видобуток нафти триває вже понад 100 років, однак зараз цей процес сягнув небачених масштабів. Сьогодні темпи споживання "чорного золота" є значно більшим за можливості природи, що змушує замислитися, чи надовго людству вистачить світових запасів нафти. Дізнавайтесь також, де в Україні є найбільше родовище нафти.