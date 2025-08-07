Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Индустрии В мире впервые создали рельсы на основе водорода — что это значит

В мире впервые создали рельсы на основе водорода — что это значит

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 04:10
Первый в мире рельс на основе водорода — зачем его сконструировали
Установка рельсов на основе водорода в Австрии. Фото: Voestalpine

Австрийская сталелитейная компания Voestalpine, использовав переработанный стальной лом и железо прямого восстановления, создала инновационный продукт, аналогов которому нет в мире.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что об этом известно.

Реклама
Читайте также:

Подробнее о первой в мире рейке на основе водорода

Так, предприятие создало опытную партию рельсов из стали на основе водорода. Отмечается, что для этого была применена технология, которая позволяет использовать водород для переработки руды на железо прямого восстановления, из которого затем получили сталь, говорится на сайте металлургической компании.

В результате не образуется углекислый газ — только водяной пар, поэтому производство и эксплуатация этих рельсов не вредит окружающей среде.

"Производство первого в мире рельса, восстановленного водородом, — это исторический этап. Мы четко придерживаемся нашего плана трансформации сталелитейного производства через инициативу greentec steel", — подчеркнул гендиректор Voestalpine Герберт Айбенштайнер.

Первый опытный образец окрасили в зеленый цвет и установили на центральном вокзале в Линце. В дальнейшем компания хочет масштабировать новую технологию и достичь постоянного экологического производства.

О чем еще стоит знать

Напомним, недавно немецкие ученые сделали открытие, которое может в корне изменить мировую авиационную отрасль. Так, им удалось использовать микроводоросли для изготовления акрилонитрила — ключевого предшественника углеродного волокна — из возобновляемой биомассы вместо нефти. Одна из крупнейших аэрокосмических корпораций мира Airbus уже строит исследовательский вертолет, используя эту технологию.

Ранее мы рассказывали, что в Китае объявили о начале строительства крупнейшей в мире гидроэлектростанции. На этот проект власти готовы потратить около 170 миллиардов долларов. Узнавайте также, как ученые предлагают добывать золото из отходов техники.

Австрия водород строительство металлургия рельсы
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации