Первый в мире рельс на основе водорода — зачем его сконструировали

Установка рельсов на основе водорода в Австрии. Фото: Voestalpine

Австрийская сталелитейная компания Voestalpine, использовав переработанный стальной лом и железо прямого восстановления, создала инновационный продукт, аналогов которому нет в мире.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что об этом известно.

Подробнее о первой в мире рейке на основе водорода

Так, предприятие создало опытную партию рельсов из стали на основе водорода. Отмечается, что для этого была применена технология, которая позволяет использовать водород для переработки руды на железо прямого восстановления, из которого затем получили сталь, говорится на сайте металлургической компании.

В результате не образуется углекислый газ — только водяной пар, поэтому производство и эксплуатация этих рельсов не вредит окружающей среде.

"Производство первого в мире рельса, восстановленного водородом, — это исторический этап. Мы четко придерживаемся нашего плана трансформации сталелитейного производства через инициативу greentec steel", — подчеркнул гендиректор Voestalpine Герберт Айбенштайнер.

Первый опытный образец окрасили в зеленый цвет и установили на центральном вокзале в Линце. В дальнейшем компания хочет масштабировать новую технологию и достичь постоянного экологического производства.

